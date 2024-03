Familiares de migrantes desaparecidos se sumarán a la Jornada Nacional de Búsqueda

Familiares de migrantes fallecidos y desaparecidos de El Salvador, Honduras y Guatemala, solicitan al Gobierno de México brinde el apoyo para que puedan realizar su búsqueda en campo, entendiéndose así como el acceso a cárceles, centros de rehabilitación y otras instituciones de personas en situación de calle, así como el que se establezcan el intercambio de información con los países de origen a fin de lograr su localización con o sin vida.

En entrevista desde la embajada de México en El Salvador, Luis López, integrante del Comité de Familiares de Migrantes, fallecidos y desaparecidos del Salvador, dijo que se unirán también a la Jornada Nacional de Búsqueda en México, proyectada para este 19 y 20 de abril.

Además comentó que si bien no se tiene un dato exacto del número de migrantes no ubicados ya que no todas las familias denuncian su ausencia, estimó que son miles los que aún no han regresado a casa.

“Estamos también manifestando como familiares la importancia de hacer una búsqueda en campo. Nosotros siempre hemos manifestado que la búsqueda entre fallecidos es fundamental, pero también es necesario ser una búsqueda en campo.

“Cuando hablamos una búsqueda de campo nos referimos a entrar a las cárceles, a centros psiquiátricos a (centros de atención a) migrantes en condición de calle, que es algo que todavía existe esa dificultad de poder hacer esa búsqueda; para nosotros como familiares, y en ese sentido estamos manifestando la necesidad de hacer esta búsqueda en campo”, detalló.

Y aunque no se cuenta con un padrón extracto de las personas que se encuentran como desaparecidas, se estima que: en Honduras, según el comité que hay de 1200 desaparecidos, en Guatemala, se calcula mil casos de los desaparecidos y en El Salvador, se calcula cerca de 900 denuncias de desaparecidos.

Habló también de la necesidad de contar con un censo de migrantes encarcelados.