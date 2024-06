Faltan oportunidades de trabajo para quienes cumplen condenas

La falta de oportunidades labores para quienes cumplieron una condena en el Cereso y personas "inocentes" que se encuentran pagando delitos que no cometieron, son situaciones con las que se han encontrado integrantes de la Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Torreón.

Don Hipólito Argumedo Martínez, es el coordinador del grupo conformado por unas 25 personas, quienes durante su evangelización al interior, se han encontrado con dichas problemáticas.

"Sí, hay muchísimas personas, incluso inocentes, y como lo dije, son personas que cometieron un delito mucho menor para una sentencia de varios años. Nosotros compartimos ese momento, y nos reservamos de muchas cosas que ellos nos platican", dijo el coordinador, quien no brindó mayores detalles de este tipo de casos detectados.

Una de las problemáticas que se han encontrado con mayor frecuencia, es la falta de oportunidades laborales para quienes salen del Cereso al cumplir su condena, al toparse con la solicitud de la carta de no antecedentes penales, lo que coarta su ilusión de trabajar. "Hay personas que salen, internos que salen del lugar y no tienen para dónde (vivir), incluso varios no son de aquí de Torreón. Buscan un trabajo, no lo tienen por su falta de carta de no antecedentes, que pienso yo que deberían de entregarla cuando salen del castigo que recibieron, por decirlo así, y nosotros estamos buscando la manera de ayudar, ayudarlos un poco", comentó el coordinador de la pastoral Penitenciaria.

Es por ello que consideró necesario que se revise a fondo estos casos, por parte de las autoridades.

Por otra parte, don Hipólito aseguró que las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de su libertad al interior, son buenas, incluso aseguró que la alimentación es mejor ahora con la actual directiva del penal.

"No, no hay sobrecupo y sí hay bastante trabajo, incluso ahorita hay varias maquilas dentro del Cereso", aseguró don Hipólito, quien por más de tres décadas se ha formado parte de la pastoral.

Compartió que parte de la misión de los que integran la pastoral penitenciaria, es la de evangelizar al interior. "Lo básico es la evangelización, queremos que los muchachos salgan mucho mejor rehabilitados dentro del Cereso, que salgan mejor".