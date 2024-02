Fallece la pintora Mercedes Murguía, ícono de las artes plásticas en Coahuila

Este domingo 18 de febrero se dio a conocer el fallecimiento de la reconocida artista plástica mexicana Mercedes Murguía, quien tenía 76 años de edad.

Nacida el 7 de octubre de 1947 en Ciudad de México, Murguía llegó a Coahuila a la edad de siete años. Dos años más tarde descubrió su inquietud pictórica gracias al pintor Mateo Guzmán, quien en ese momento visitó Saltillo y realizó trabajos a diversas personalidades de a ciudad, incluido un retrato a la pequeña Mercedes.

Según se narra en el libro ‘Mercedes Murguía. Pinta una breve historia del tiempo’ (el cual fue presentado en el Festival Internacional Cervantino de 2021), la artista descubrió un mundo que le pareció fascinante. Su padre, al percatarse de su talento, le buscó un lugar en el taller de las maestras Piedad Valerio y Eloísa Ruiz, quienes le dieron las bases en dibujo académico heredadas a ellas por el maestro Rubén Herrera.

Mercedes Murguía tuvo una carrera prolífica de más de sesenta años. Además de su vasta obra plástica, en 1973 fungió como ayudante de la maestra Elena Huerta en la elaboración del mural que aún se alberga al interior del Centro Cultural Vito Alessio (CECUVAR).

Murguía es la autora del mural que se encuentra en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), en Saltillo. Lo realizó en 2002 y este narra la historia de esta institución.

En 1990 fundó la Asociación de Artistas de Coahuila, siendo su primera presidenta.

ÚLTIMOS RECONOCIMIENTOS

En agosto de 2021, en el Centro Cultural Vito Alessio, el ayuntamiento de Saltillo le otorgó la Presea Manuel Acuña, distinción que reconoce a actores del arte y la cultura, en conmemoración del natalicio del poeta coahuilense Manuel Acuña Narro.

"Me enamoré de la pintura y el dibujo, 64 años que yo misma ni me imagine que esos lápices y esos pinceles serían mis armas toda mi vida. Hoy me puedo denominar yo misma pintora. Desde que conocí la pintura hasta ahora he trabajado para darle la dignidad que este oficio se merece, mi trabajo vale, así me lo hacen saber quiénes solicitan mi obra y buscan mi firma", indicó la maestra en su discurso.

En noviembre de 2023, el ayuntamiento de Saltillo y Radio Concierto entregaron a Mercedes Murguía el reconocimiento denominado “Profeta en su Tierra”, programa que busca reconocer a personalidades que hayan puesto en alto a Saltillo en la rama del arte o la cultura.

En esa ocasión, Armando Fuentes Aguirre “Catón”, cronista de Saltillo, expresó que Murguía representaba un extraordinario valor para la comunidad de la capital coahuilense, pues su legado ha trascendido incluso a nivel internacional.