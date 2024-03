Fallece el diputado federal Juan Pablo Montes de Oca en accidente aéreo en Chiapas

Este jueves, el diputado federal Juan Pablo Montes de Oca falleció al desplomarse la avioneta en la que viajaba junto a su familia en Chiapas.

El coordinador político del candidato a gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, iba acompañado de su esposa e hijos, según medios nacionales.

Montes de Oca fue legislador por la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y subsecretario de Obras del exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco.

Según las primeras versiones, Montes de Oca salió de Tuxtla Gutiérrez a bordo de una avioneta, alrededor de las 15:00 horas, y se dirigía a Palenque, junto con su familia, que también pereció.

"Escribo estas palabras con el corazón roto, devastado. No logro asimilar la partida de mi gran amigo, mi hermano, Juan Pablo Montes de Oca, su esposa y sus hijos. Esta tragedia me ha dejado una profunda tristeza, un hueco en el alma. Juan Pablo, me quedo con todas las pláticas y coincidencias. Te extrañaré, pero sé que desde donde estás nos acompañarás en este proyecto, que es tuyo y, que en tu memoria y de tu familia, seguiremos rugiendo. Hermano, vuelen alto. Descansen en Paz", escribió Ramírez Aguilar en su cuenta de X.