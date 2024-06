Fallan autoridades luego del cierre de carreteras Saltillo-Monterrey

Mientras que las carreteras de cuota y libre colapsaron por dos días la semana anterior por las fuertes lluvias que se registraron, el Gobierno Federal y Estatal brillaron por su ausencia, señaló Héctor Horacio Dávila Rodríguez, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila.

El también empresario, comentó que tras el cierre de la carretera libre y cuota Monterrey - Saltillo la semana anterior, no había un vocero oficial que diera a conocer si estás ya estaban abiertas o no.

Pese a que había información a través de distintos medios, recalcó que la mayoría de las veces uno se encontraba con información diferente, por lo que no se sabia quién tenía el dato real del estatus de las vialidades carreteras.

“No hay una persona oficial, un vocero que te diga la Secretaria de Gobierno a través de Protección Civil que a partir de este momento está cerrada la carretera. Debe ser un organismo serio y que realmente haga las cosas”, sostuvo.

Ante el cierre, dijo que al menos en su caso tuvieron que pagar una línea en la vacuna ciudad de Monterrey, ya que no llevaron el producto; sin embargo por esta causa hubo gente perdió citas de negocios, vuelos, cuestiones médicas.

“Las fábricas tiene a veces de cuatro a cinco horas de cadena de suministro, ahí perdimos más de 5 mil millones de pesos porque estaban cerradas las dos carreteras”, precisó.

En el caso de el tramo Los Chorros que también se cerró, hubo una persona que levantó la mano y decidió llevar agua y comida a quienes estaban varados; situación similar ocurrió para quienes estaban en la de cuota, pero todos los carriles y acotamientos estaban cerrados, no se podía pasar, y en caso de una emergencia, por donde iban a pasar las ambulancias y bomberos”, cuestionó.

En este cierre, en los vehículos varados había niños, adultos mayores y mujeres embarazadas, sin embargo el Gobierno Federal y Estatal no hicieron nada por ellos, pues según señaló, nadie fue para llevarles agua, comida o enviar asistencia médica para quien lo requiriera.

“Los niños durmieron ahí, las personas mayores durmieron ahí, ¿como los sacábamos?, estuvieron sin comer, sin beber, sin poder ir al baño, ¿donde están los acotamientos libres para dar la asistencia?, no existen, eso está muy mal”, expuso.

Dijo que al estar bloqueados los acotamientos principalmente por los transportistas, ni las cuatrimotos podían ingresar.

Recordó que se había acordado que en la autopista se colocarían letreros que advirtieran que no se podía ingresar ya que está colapsada, sin embargo no lo hicieron.

“Colocar ballenas de plástico para poderlas quitar y se retornará, sin embargo no lo hicieron. Ya se habían tomado en aquel tiempo algunos acuerdos con la senadora Verónica Martínez y con algunas Cámaras y no lo hicieron”, afirmó.

Subrayó que éste fue un problema de dos días, y no fueron para retirar las ballenas para sacar a la gente que ahí se encontraba y pudieran retornar a Saltillo, e incluso en Ramos Arizpe se pudo habilitar una cancha como albergue, sin embargo no hicieron nada.

“No hay plan de contingencia, ¿en qué estado están las carreteras?, no hay retornos, no hay letreros, no hay caminos de seguridad para que lleguen los rescates”, puntualizó.

En ambas carreteras, mencionó que fueron aproximadamente fueron más de mil 500 vehículos y tráileres los que estuvieron varados durante dos días.