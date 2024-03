'Falla SAT pero multas están a la orden del día'

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) sigue presentando problemáticas como la falta de citas y fallas en las plataformas, sin embargo, las multas y los requerimientos están a la orden del día para el contribuyente por lo que la antelación es la mejor arma, señaló Lorena Lara García, presidenta del Colegio de Contadores Públicos de La Laguna.

Reconoció que el SAT ha hecho una actividad recaudatoria importante en los últimos años por aquellas obligaciones que se tienen que cumplir, en este sentido dijo que el ciudadano debe adelantarse a cumplir para evitar conflictos con el gobierno federal.

"Seguimos presentando ciertas problemáticas del lado del SAT, como la falta de citas, no se dan abasto, y la falla en los aplicativos, en las plataformas que pone a nuestra disposición para cumplir con las obligaciones, hay muchas cosas que luego no se cumplen y no es culpa del contribuyente, porque ante una falla en el sistema no podemos hacer nada", expresó.

No obstante, indicó que sin importar las fallas llegarán multas y requerimientos si no se cumple, de ahí que reiteró que la antelación es la forma en que los contribuyentes se pueden ir preparando, anticipar las fallas, construir su caso, documentar la falla, para tener una defensa si no se pudo cumplir con la obligación.

"Hay que estar muy al pendiente de nuestras obligaciones fiscales, no dormirnos en nuestros laureles, porque puedes estar mal con todo el mundo pero con el SAT no te lo recomiendo", manifestó.