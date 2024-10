'Factible, convertir antiguo ISSSTE en clínica'

Posterior a la apertura oficial del nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) del ISSSTE de Torreón, el antiguo Hospital General "Dr. Francisco Galindo Chávez", ubicado frente a la Alameda Zaragoza podría ser reutilizado como una Clínica de Medicina Familiar (CMF).

Una vez que se encuentre desocupado, se espera realizar un dictamen estructural por parte de la Subdirección de Obras y Contratación de la Dirección de Administración y Finanzas para ver si es factible o no, dar el uso que solicitó el entonces director médico, doctor Ramiro López Elizalde, por medio del oficio No. DM/0538/2023 de fecha 15 de junio de 2023. Esto lo informó Ignacio Esquivel Martínez, jefe del departamento de Aspectos Legales de Obra y Apoyo al Enlace de Transparencia, mediante una solicitud de información que hizo esta casa editora. La respuesta fue mediante el oficio No. DALO/153/2024, con fecha del 9 de octubre del año en curso.

En octubre del año pasado, la institución informó que para evitar una saturación del HRAE, el antiguo edificio seguiría funcionando como un Hospital General, de segundo nivel. Es decir, se contemplarían los servicios de consulta de las especialidades básicas, hospitalización general (pediatría, gineco-obstetricia, medicina interna y cirugía) y servicios de apoyo a diagnóstico. En ese entonces, Raúl Adrián Castillo Vargas, subdelegado médico del ISSSTE en Coahuila, declaró que el Hospital General tenía una cobertura de 110 mil derechohabientes en la región Lagunera y que al HRAE, llegaría un 5% de esa población, más pacientes de otras entidades del país como Chihuahua, Durango y parte de Zacatecas.

El antiguo edificio data de 1964 y el Hospital General está rebasado en su capacidad, además de que las remodelaciones de alto costo que se han hecho en los últimos años han sido insuficientes para brindar una atención de calidad a los usuarios y garantizar mejores condiciones laborales a los trabajadores.

En este año, se han presentado múltiples fallas con los elevadores y con el sistema de aire acondicionado que no han podido ser resueltas por las autoridades. Por su parte, el HRAE desde hace un par de meses comenzó a brindar consulta externa de algunas especialidades pero no ha sido inaugurado de manera oficial.

Sobre el tema, representantes locales y nacionales del Instituto han guardado total hermetismo. Esta obra, fue construida en el sexenio pasado de Andrés Manuel López Obrador.