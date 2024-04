Extienden contrato de IMSS-Bienestar

En una conferencia de prensa, el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, confirmó lo que el gobierno federal decidió previamente durante la mañana del martes, en el sentido de que sería extendido el contrato de los trabajadores del IMSS - Bienestar por tres meses más.

Horas antes, el Gobierno federal se pronunció sobre la situación laboral de trabajadores de la salud de ocho estados del país, entre los que se encuentra el gobierno de Durango y Coahuila, que no se sumaron a la federalización bajo el esquema del IMSS-Bienestar.

Luego de la conferencia de prensa con medios locales de la capital de Durango, para abordar la situación, el gobernador Esteban Villegas, informó que recibió una llamada del personal de dicha institución, donde le fue confirmado que el contrato sigue para los trabajadores de la salud por 3 meses más: abril, mayo y junio.

El mandatario celebró la decisión del gobierno federal, pues dijo que esto da la posibilidad a dicho personal para seguir trabajando y tener el 100 por ciento del personal en los hospitales.

"Es una buena noticia para Durango, lo acaban de confirmar y como siempre estoy agradecido con el Gobierno Federal y con el trato entre las instituciones; estamos listos para seguir trabajando por la salud de los duranguenses", aseguró.

Por su parte, el gobierno federal informó a través de un comunicado oficial de la decisión que tomó.

"Por el interés superior de los usuarios de servicios de atención médica para personas sin seguridad social y de la estabilidad de los trabajadores de la salud, IMSS-Bienestar ha decidido continuar con el apoyo al personal que trabaja en las unidades operadas por los gobiernos de esos ocho estados, para contratar durante el segundo trimestre del año a la totalidad de trabajadores y trabajadoras que se encuentran en esta situación", cita el comunicado y de hecho hizo un llamado a los Servicios de Salud de los Gobiernos de los estados de Coahuila, Yucatán, Durango, Guanajuato, Aguascalientes, Chihuahua, Jalisco y Querétaro, "a ofrecer una propuesta para la basificación definitiva de dichos trabajadores", cita el comunicado, por lo cual la decisión de seguir contando con este personal sería, a decir del gobierno federal, responsabilidad del gobierno, en este caso, de Durango.

'GOBIERNO ESTATAL NO HA CORRIDO A NADIE'

En contraparte, Villegas Villarreal precisó que por parte del Gobierno Estatal no ha corrido a nadie y que este tipo de contratos corresponden a la Federación.

El gobernador informó que el Gobierno de Durango no entró en el IMSS - Bienestar, porque al estado no le convenía lo que proponían, ya que era despedir a mil 500 trabajadores y no necesariamente médicos y enfermeras, sino también mucha parte administrativa y se quedaba con una deuda de mil 200 millones de pesos, aparte de todos modos se tenía que entregar el dinero que ya se aporta a la Federación, se hizo todo lo posible para poder armonizar el tema y no se llegó a ningún acuerdo.

"A través de Luis Millán, subsecretario Administrativo de la Secretaría de Salud, estaba viendo estos temas en México, se preguntó la semana pasada en IMSS - Bienestar si era real que a partir del primero de abril ya no iba a haber algunos contratos que eran del INSABI, y dijeron que no iba a pasar nada, después los trabajadores federales que estaban prestados al Gobierno del Estado, recibieron la noticia de que 500 empleados ya no trabajaban para la Secretaría de Salud", dijo Villegas.

Informó que estos 500 trabajadores no han sido despedidos pero que les fue informado que ya no trabajan para el estado y que el problema laboral lo tienen que resolver entre el trabajador y el IMSS - Bienestar.

NUEVO MODELO DE SALUD

Dijo que el Gobierno del Estado habrá de reorganizarse para replantear un nuevo modelo de Salud al no estar dentro de IMSS - Bienestar, ya que se rige por la Ley Federal de Salud, pero se tiene la libertad de poder modificarlo para tener una mayor eficiencia en los servicios de salud.

"Un nuevo modelo de salud, en donde el medicamento esté completo, en las farmacias, atención oportuna y que estén los equipos completos en las unidades distintas que dependen directamente de la Secretaría de Salud; estaremos haciendo un reacomodo y después de que pase el periodo donde IMSS - Bienestar se ponga de acuerdo con los trabajadores, en ese momento se sabrá de cuál es el problema del que estamos hablando y del acomodo del personal", aseguró.

Ante medios locales, Villegas Villarreal recordó que cuando él llegó a la administración, el cuarto piso del Hospital General 450 estaba cerrado, no funcionaba, así como el 60 por ciento del Hospital de Gómez Palacio; hoy los dos hospitales y varios centros de salud están en servicio para los duranguenses. También dijo que al iniciar su gobierno, junto INSABI, se logró traer mil 500 contratos nuevos. Se informó que la Secretaría de Salud se encarga de solventar los faltantes con el personal que se tiene en el área administrativa.

En el Hospital 450, se atiende un 30 por ciento de pacientes del ISSSTE y del IMSS, así como foráneos que no se les niega la atención.

Esquema

En octubre del año pasado, 23 estados se suscribieron al IMSS-Bienestar.

* Se transfirieron 707 hospitales y 13 mil 966 centros de salud, con atención a 53.2 millones de mexicanos y mexicanas.

* El IMSS-Bienestar se quedará con los recursos de los estados que tienen convenio con el organismo federal y que son equivalentes a más de 130 mil millones de pesos.