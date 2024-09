Expulsión inminente para los Yunes tras traición al PAN

Al considerar una traición al Partido de Acción Nacional (PAN) no se descarta que en breve se inicie un procedimiento al interior del mismo para expulsar a Miguel Ángel Yunes, padre e hijo, del blanquiazul.

El secretario general del PAN en Coahuila, Gerardo Aguado Gómez, lamentó lo ocurrido en la votación del Senado, porque el oficialismo recurrió a la intimidación y a quebrantar la voluntad a través de amenazas de un legislador.

“Lo cual no es justificable, pero en la praxis sabemos que eso ocurrió porque ya habían sido recurrentes los mensajes y las presiones que el oficialísimo había tenido sobre algunos legisladores para poder obtener el voto que les faltaba, entonces a final de cuentas lamentablemente fue un panista, hay tristeza y decepción adentro del partido por lo sucedido”, afirmó.

Recordó que se dejó claro cuál es la postura respecto a la Reforma al Poder Judicial, y el trasfondo de cómo está planteada.

“Lo que realmente está buscando el presidente AMLO, es desaparecer contra pesos, autonomía, e impulsar perfiles afines a la 4T en poder judicial”, precisó.

Dijo que a pesar de que se han mantenido congruentes, seguirán en la lucha y por lo tanto seguirán siendo la resistencia, tal y como lucharon senadores y diputados que dieron pelea, por lo que se debe tomar como una dura lección, así como un golpe de realidad, y que son temas que no pueden descuidar.

“Independientemente que el senador haya decidido traicionar por las razones que sean, pues si evidentemente asumir en ese sentido esa culpa y con mucha humildad seguir para adelante y seguir siendo ese partido, esa resistencia que México y la ciudadanía necesita”, subrayó.

No obstante, sostuvo que duele y lastima que fue precisamente un panista quien se dejara corromper y terminara apoyando esta Reforma Judicial, por lo que hay que ser autocríticos en este sentido.

“Me parece que ya de por si era arriesgado llevar alguno de los Yunes en una boleta, los Yunes siempre han sido amigos y cercanos al poder, hay que recordar que ellos fueron priistas en un momento, y cuando el PAN llegó a través de la alternancia a gobernar México se hicieron panistas, y cuando PAN y PRI dejan de gobernar y llega Morena, se vuelven morenistas”, recapituló.

Añadió que es un comportamiento normal en ellos, pero no justificable que hayan sido candidatos y las consecuencias ahí están.

Tras la aprobación de la Reforma al Poder Judicial en lo general y particular en el Senado, indicó que ya se está enviando la minuta a los congresos estatales, incluso desde temprana hora algunos ya se aprobaron, como fue el caso de Oaxaca, y algunos estarán por sesionar y analizarla.

El también legislador, mencionó que en el caso de Coahuila en lo particular, hasta el momento no han sido notificados de que ya se envió la minuta, sin embargo la postura de Acción Nacional ha sido muy clara, así como en lo personal, respecto a la Reforma con los argumentos que ha venido diciendo, y con la visión del país y de democracia que tenemos, no hay manera de que acompañen esta Reforma en ese sentido.

Expulsión inminente

En cuanto a Miguel Ángel Yunes, padre e hijo, reveló que se tendrá que abrir un procedimiento al interior del partido, que seguramente llevará a cabo el Comité Ejecutivo Nacional a través del Comité Directivo Estatal de Veracruz, quienes llevarán a cabo el procedimiento.

“Es un tema tan público, tan visible, y tan de interés más allá del partido, de interés nacional, que probablemente se opte por una expulsión inmediata, hay que esperar, no me quiero adelantar”, advirtió.

Recalcó que hay que esperar y ver cuál será la ruta, sin embargo duda que les espere algo bueno, pues al final, la menor de las consecuencias es que sean expulsados de un partido político, ellos se podrán incorporar a otros.