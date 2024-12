Explosión en Culiacán: Omar García Harfuch confirma ataque con dron

Tras las explosiones registradas en la madrugada de este martes cerca de Culiacán, Sinaloa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, descartó que se tratara de un coche bomba.

Según las primeras investigaciones, el ataque se habría llevado a cabo con un artefacto tipo dron.

Durante un breve informe emitido mientras participaba en la conferencia matutina de la presidenta de México Claudia Sheinbaum, García Harfuch aclaró que el incidente no ocurrió en la zona urbana de Culiacán, sino en un ejido en las afueras del municipio.

“Se descarta que haya sido un coche bomba, al parecer es un artefacto como un tipo dron. Si hay un vehículo incendiado, no hay heridos, no fue dentro de Culiacán. Es municipio de Culiacán, pero es un ejido a las afueras”, declaró, subrayando que no se reportan personas lesionadas por estos hechos.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias y responsables de este ataque que generó alarma entre los habitantes.