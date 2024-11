Exobreros de AHMSA desconfían de posibles compradores y exigen transparencia

Después de 20 meses de crisis y luego de la sentencia de quiebra, ex obreros de AHMSA dudan que existan los anunciados grupos interesados en la siderúrgica.

Juan Ervey Valenzuela de la Torre, ex obrero de Altos Hornos de México (AHMSA), expresó que los extrabajadores de la empresa no creen en los seis grupos empresariales que supuestamente estarían interesados en adquirir la siderúrgica monclovense. En una declaración, Valenzuela comentó que, tras dos años de crisis, los extrabajadores han recibido “promesas de inversión” que, hasta el momento, no han sido concretadas, generando un ambiente de desconfianza entre la plantilla afectada.

El ex obrero indicó que, durante este periodo de incertidumbre, a los trabajadores les “han endulzado los oídos” con supuestos proyectos de rescate que nunca se materializaron. Consideró que si realmente existieran empresarios interesados, habrían hecho algún acercamiento formal para escuchar directamente a los trabajadores y así conocer su situación actual, además de informarles sobre las posibles propuestas para rescatar a AHMSA. “Hasta no ver, no creer”, declaró Valenzuela.

Los extrabajadores piden claridad y transparencia

La crisis de AHMSA, que se prolonga desde hace dos años, dejó sin empleo a miles de personas en Monclova y la región. Para muchos de ellos, la incertidumbre sobre el futuro de la empresa ha afectado su vida laboral y financiera. Aunque diversas fuentes y medios han mencionado la posibilidad de un rescate, los extrabajadores demandan claridad sobre las negociaciones y esperan que, de existir interesados reales, se comunique oficialmente a la plantilla.

Al respecto, autoridades y representantes de la compañía han sido cautelosos en sus declaraciones. La desconfianza persiste entre los ex empleados, quienes sienten que no se han atendido sus inquietudes de manera directa.