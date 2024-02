Exigen que continúe referéndum en la PVC y acusan represalias

Un grupo de estudiantes de la Escuela de Bachilleres Venustiano Carranza de Torreón exigieron que continúe el proceso de referéndum para decidir la permanencia de la directora Jessica Zapata Escalera. Recordaron que fue hace poco más de tres meses que la entonces Comisión General Permanente de Honor y Justicia de la UA de C confirió al Consejo Directivo, la facultad de realizar las votaciones. Señalaron dilación y malas prácticas y buscan un acercamiento con el rector de la Universidad, Jesús Octavio Pimentel Martínez para abordar este asunto.

Grecia Márquez y Ángel Hernández, estudiantes de la PVC acusaron que después de la marcha que realizaron el dos de octubre del año pasado para denunciar supuesto acoso sexual e intimidación, han sufrido represalias y presuntas violaciones a los derechos humanos. “Las represalias se basan más que nada en acoso, en estar tomando imágenes sin nuestro consentimiento, dar información falsa de nosotros en redes sociales. Se pide que la H. Comisión General Permanente de Honor y Justicia sea quien resuelva este problema y los pormenores de este proceso de referéndum para que se lleva a cabo de manera inmediata de forma virtual, dadas las condiciones de represión que está realizando la directora y a través de prefectos, maestros y algunos alumnos que presumen serán favorecidos por su amistad con el rector, en prejuicio de nuestra estabilidad estudiantil, ya que ella afirma que no será removida del cargo y que todas las acusaciones que enfrenta son falsas”, señalaron.

Un grupo de estudiantes de la Escuela de Bachilleres Venustiano Carranza de Torreón. (ANGÉLICA SANDOVAL)

Los alumnos acudieron esta mañana a la coordinación de la UA de C Unidad Torreón y estuvieron acompañados de Edel Martínez García quien asegura que lo dieron de baja de la preparatoria el pasado 13 de febrero de 2024 debido a que no justificó adecuadamente un malestar estomacal, el cual le impidió asistir a clases un día. Consideraron que se trata de una represalia pues él ha demostrado simpatía por la planilla contraria a la directora e incluso haberse manifestado por mejoras a la institución. Edel, dijo que es un atleta de alto rendimiento del Instituto Estatal del Deporte del Estado de Coahuila (Inedec) y que “yo sinceramente estoy moviendo las piezas que tengo al alcance para culminar mi preparatoria, yo solo quiero terminarla y no estar en la calle trabajando”.

Señalaron el caso de otra joven de nombra Natalia que también fue expulsada y quien era miembro del Consejo Directivo y que según, siempre se destacó por ser buena alumna, al grado de que el 16 de noviembre de 2023 recibió un reconocimiento a la excelencia. Dicen que se había manifestado en contra de las acciones de Zapata Escalera. Finalmente, comentaron que continúa la “criminalización” de alumnas por el uso de la falda escolar y el otorgamiento de permisos para impartir clases a personas que no cumplen con el perfil profesional, además de deficiencias en la infraestructura física del plantel.