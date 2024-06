Exhortan que se implemente nuevas políticas, acciones y estrategias contra delitos de feminicidio

Exhortan a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, para que presente nuevas políticas, acciones y estrategias de coordinación para prevenir y atender los delitos de feminicidio y de lesiones en contra de la mujer, ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Lo anterior a través de Proposición con Punto de Acuerdo que presentó la diputada Blanca Rubí Lamas Velázquez durante la última sesión en Congreso del Estado, quien en la exposición de motivos manifestó que en el pasado mes de mayo el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicó los datos más recientes en materia de violencia contra las mujeres en México.

“Datos que lamentablemente no sorprenden, pues se han convertido en lo “normal” en nuestra sociedad”, afirmó la legisladora panista.

Recordó que en el pasado mes de abril, 58 mujeres fueron víctimas de feminicidio, sumándose así a los 72 feminicidios de marzo, a los 59 de febrero y a los 57 de enero.

“Estamos hablando de que de enero a abril del presente año 246 mujeres han sido asesinadas de tal forma que se actualizó el supuesto penal de feminicidio, es decir, perdieron la vida a manos de otra persona por el simple hecho de ser mujeres.

Subrayó que en total en este sexenio, desde el 1 de diciembre de 2018 se han contabilizado al momento 4 mil 949 casos de feminicidio.

“Y los datos crudos no terminan aquí, dejando de lado el tipo penal de feminicidio, pues recordemos que no todo homicidio doloso o culposo puede o llega a ser clasificado como feminicidio, en el mes de abril del presente año se registraron 225 victimas mujeres de homicidio doloso, de nuevo, sumándose a los 199 homicidios dolosos de marzo, a los 219 de febrero y a los 199 de enero”, precisó.

Aunado a lo anterior, dijo que tenemos la noticia de que de enero a abril de 2024 llevamos 842 mujeres victimas de homicidio doloso. En suma, en el presente sexenio se contabilizan 12 mil 434 mujeres victimas de homicidio doloso, un promedio aproximado de 6.38 homicidios diarios.

Señaló que hablando de mujeres víctimas de lesiones dolosas, es decir, mujeres victimas de violencia física y feminicida, de enero a abril de 2024 llevamos un registro de 22 mil 227 victimas, un total de 350 mil 626 en lo que llevamos del presente sexenio.

“Los datos duros son precisamente eso, duros, crudos, tristes, agobiantes, inaceptables, imperdonables. En el sexenio más violento de la historia moderna de México, la prevención y erradicación de toda forma de violencia contra la mujer no fue, no es, ni será prioridad del gobierno federal. Aún así, es nuestra responsabilidad como representantes populares exhortar al ejecutivo federal, de nueva cuenta, para que atienda la situación como es debido y como se ha venido exigiendo constantemente, no sólo en esta legislatura, no sólo en este estado, sino en todo el territorio nacional durante los últimos años”, recalcó.

Bajo este contexto, específicamente exhortó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal para que en términos de lo dispuesto en el artículo 30 bis, fraacción II y IV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal reconsidere la estrategia de seguridad empleada para prevenir y atender la violencia contra la mujer, específicamente los feminicidios, la violencia física y feminicida, y presente nuevas políticas, acciones y estrategias de coordinación para prevenir los delitos ya mencionados ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública.