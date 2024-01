Exhortan condonar el 50% del pago en licencias de funcionamiento para nuevos negocios

En Sesión Ordinaria del Congreso del Estado, el diputado, Alberto Hurtado, expuso un punto de acuerdo en el que se exhorta a los 38 municipios del estado para que se condone un 50 por ciento el pago de derechos de licencias de funcionamiento a los nuevos comercios o negocios que busquen iniciar operaciones durante este año.

“Estas cargas presupuestales suelen dejar a los nuevos negocios fuera del camino, y según una investigación realizada por Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, nos señala como obstáculos a las ventanillas burocráticas, así como los trámites caros, complejos y el alto costo de la expedición de las licencias de funcionamiento”, expuso el diputado morenista.

Sostuvo que es urgente incentivar a las y los coahuilenses que buscan iniciar negocios en todo el territorio, por ello aplaudió la aprobación de esta medida que, sin duda, abonará no solo al crecimiento económico en todas las regiones, sino que además generará un gran número de nuevos empleos.

Expuso que, si bien en Coahuila hay avances importantes en esta materia con la Ley para el Impulso Emprendedor aprobada en 2014, es necesario no perder de vista que “cuando alguien quiere iniciar un negocio no solo en Coahuila, si no en México, la carga económica suele ser muy grande pues se tienen que pagar derechos municipales, estatales, federales y lo que corresponde de seguridad social de cada trabajador”.

Por lo anterior, sostuvo que dicho exhorto está encaminado a apoyar a las y los emprendedores de toda la entidad, pues las pequeñas y medianas empresas son quienes generan más del 60 por ciento de los empleos en Coahuila y en todo el país; además de dar su lugar a los emprendedores para que inicien sus proyectos.