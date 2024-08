Exhortan a reconsiderar y evaluar el grave impacto de la desaparición de los órganos autónomos

Exhortan a la Diputación Permanente solicitar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que reconsidere y evalúe el grave impacto de la desaparición de los órganos autónomos, especialmente del INAI, y las graves violaciones a derechos humanos que serán generadas con su extinción, tomando en cuenta que, además, su función no puede ser realizada por dependencias del Poder Ejecutivo.

Lo anterior a través de un Punto de Acuerdo que presentó en tribuna en sesión del Congreso del Estado el diputado Gerardo Abraham Aguado Gómez.

En la exposición de motivos, el legislador panista manifestó que luego de que aprobara en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el dictamen que avala la desaparición de los órganos autónomos que desde hace años deseaba desaparecer AMLO, concretamente la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), al igual que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

También, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

“AMLO y Morena jamás entendieron o, más bien, fingen demencia ante la gravedad de esta situación, no valoran ni dimensionan que los organismos públicos autónomos son el producto de una demanda social y de largos años de lucha de la sociedad, de los partidos que en su momento fueron la oposición del sistema de gobierno y, sobre todo, de las mexicanas y mexicanos que demandaban la democratización de las instituciones del país y reglas más claras, reales e imparciales en la división y el equilibrio de poderes”, señaló.

Aunado a lo anterior, sostuvo que los organismos autónomos fueron la respuesta y la solución contra el autoritarismo y la discrecionalidad ilegal y arbitraria del Poder Ejecutivo en temas sensibles para la sociedad, como economía, derechos humanos, acceso a la información, libre competencia, desarrollo económico, regulación de las comunicaciones, etc.

“Todo esto que le estorba al presidente que ya casi termina su mandato, pretende ser eliminado de un plumazo legislativo, sin razón alguna, sin contrapropuestas que, en todo caso contribuyan a mejorar a estos organismos, y, en el colmo de el absurdo, pretendiendo transferir, en algunos casos, funciones de estos a dependencias del Poder Ejecutivo; un acto aberrante que atenta contra el equilibrio de poderes y nos regresa al México de los setenta y ochenta en caso de consumarse este golpe legislativo para complacer al presidente”, precisó.

Dijo que, por ejemplo, en el caso del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), para quienes no los saben, el gobierno federal centra sus estrategias para engañar a la gente en la desinformación.

“Es gracias a la existencia del INAI, antes IFAI, así como de los órganos garantes de la transparencia en los estados, que existe y ha sido posible el combate a la corrupción en México”, resaltó.

Añadió que es gracias al INAI y a sus funciones como organismo autónomo, libre de presiones de los tres poderes, de partidos, y de actores políticos ajenos, como Morena, que se ha podido conocer a lo largo de los últimos 20 años, por lo menos, los actos de corrupción de presidentes, de secretarios de despacho, de gobernadores, de procuradores, de diputados, de alcaldes, de funcionarios de todo los niveles y rangos.

“Hemos podido conocer de sus propiedades mal habidas, de sus empresas fantasmas. Gracias al INAI se ha ordenado a la FGR y a las fiscalías locales dar a conocer el contenido de carpetas de investigación sobre delitos graves de violación de derechos humanos como Ayotzinapa, la masacre de San Fernando, y de todas las fosas clandestinas en México; gracias al INAI el gobierno federal no ha podido, pese a muchos esfuerzos, ocultar el fracaso de Pemex”, afirmó.

Indicó que gracias al INAI y a los organismos de transparencia en los estados, que incluso tuvieron que pelear muchas veces sus decisiones en tribunales, ante las defensas desesperadas de los corruptos evidenciados, han rodado muchas cabezas en la administración pública federal, estatal y municipal. “Gracias al INAI conocimos las tranzas, los negocios turbios, y los contratos ilegales de personajes de la Cuarta T como Barttlet, Pio Obrador, la prima Felipa, Irma Eréndira Sandoval, Ana Gabriela Guevara, Segalmex, Carlos Lomelí Bolaños, El Cártel de Andy y tantos otros. Sin el INAI no habría sido posible conocerlos, y esto sería el paraíso de la impunidad para AMLO y su gobierno”, puntualizó.

Asevero que: “Dice Morena, y antes que Morena lo dijo AMLO, que la Secretaría de la Función Pública podría cumplir con las funciones del INAI…un absurdo total, digno de quienes no entienden ni lo más mínimo del equilibrio de poderes. Imaginen ustedes a la Función Pública Federal, que depende del presidente, en este caso, de Claudia Sheinbaum, ordenándole a la presidenta que cumpla con deberes de transparencia que ella no quiere cumplir, ordenándole que entregue información a un particular que ella desea ocultar. ¿Creen ustedes que eso pueda ser posible?”.