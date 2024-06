Exhortan a los 38 Ayuntamientos a ampliar cobertura de casetas móviles y recorridos policiacos

Exhortan a los 38 Ayuntamientos del estado, para que de acuerdo a sus posibilidades operativas y presupuestales, amplíen la cobertura de las casetas móviles de vigilancia policial y los recorridos de patrullaje en colonias y barrios de sus jurisdicciones, poniendo especial atención aquellas zonas de mayor incidencia delictiva.

Lo anterior fue presentado en tribuna por el diputado Alvaro Moreira Valdés durante la última sesión en Congreso del Estado, a través de una Proposición con Punto de Acuerdo.

En la exposición de motivos, resaltó la importancia de garantizar la tranquilidad a la gente, ya que es una de las encomiendas más importantes que tienen las alcaldesas y los alcaldes. “Afortunadamente el trabajo que realizan es ejemplo de este compromiso que tienen con la ciudadanía, muestra de ello son los municipios de Saltilllo, Piedras Negras y Torreón que se mantienen dentro de las ciudades con mejor percepción de seguridad en el país”, indicó.

Manifestó que en amplia congruencia y siguiendo una adecuada rendición de cuentas, los ayuntamientos han impulsado medidas claras y efectivas para que las y los ciudadanos conozcan el funcionamiento, propósito y misión de las fuerzas policiales.

A la par, dijo que se han intensificado las capacitaciones que reciben los elementos, mejorando las herramientas, estímulos y el presupuesto con que cuentan para que su trabajo refleje la cercanía y proximidad con la sociedad.

“Nuestras policías se nutren de esta colaboración. Los grupos de seguridad de WhatsApp, así como las reuniones y entrevistas entre vecinos y policías, son una acción cotidiana en el territorio. Este es el caso de Saltillo, donde el alcalde José María Fraustro Siller ha continuado con la tarea de ciudadanizar la seguridad desde las colonias, abriendo canales permanentes de comunicación para dar solución inmediata a las problemáticas más sentidas de nuestra gente”, precisó.

Añadió que va jo esa encomienda, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de sus direcciones como Comités Ciudadanos de Seguridad, Policía Municipal y Grupo de Reacción Sureste, además de agrupamientos especializados, realizan cada semana reuniones con vecinas y vecinos a quienes escuchan para trabajar juntos por la seguridad.

Resaltó que tan solo en el 2023, se realizaron 420 reuniones vecinales con una participación de alrededor de 10 mil 800 personas en distintas colonias y sectores de la ciudad.

Aunado a lo anterior, reveló que este año dicha estrategia continúa, llevando a cabo encuentros en colonias como Teresitas, Prados de San José, Puerta del Sol, Vista Hermosa, Fraccionamiento Triana, La Aurora, Zona Centro, Ciudad Las Torres, Burócratas, Niños Héroes, San Patricio, La Estrella y Los Ángeles, entre otras.

“Otra de las acciones claves han sido los operativos de vigilancia en los distintos puntos de la ciudad. En particular, el sur de Saltillo se ha visto favorecido con la instalación y rehabilitación de casetas de policías que cuentan con monitoreo de videovigilancia las 24 horas del día”, subrayó.

Resaltó que este esfuerzo y trabajo han contribuido al aumento en la confianza que inspiran las y los policías, logrando que estos cuerpos de seguridad en el estado y los municipios tengan hoy uno de los niveles de confianza y efectividad más altos de todo el país, coadyuvando a su vez al crecimiento sostenido de todas las regiones.

Recordó que actualmente México atraviesa una aguda etapa de inseguridad. Las entidades aledañas a Coahuila, como son Zacatecas, Nuevo León y Tamaulipas, concentran altas tasas delictivas; en tanto, cientos de miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares y desplazarse debido a situaciones de conflicto, violencia y violaciones a sus derechos humanos.

“Aproximadamente dos tercios de estos desplazamientos se han debido a la violencia provocada por grupos armados organizados, mientras que alrededor de un tercio se debió a la violencia asociada a conflictos políticos, sociales y territoriales. En muchos de estos casos, Coahuila ha sido visto como punto de oportunidad en su búsqueda de paz”, predicó.

Aseveró que a estos factores se suman un aumento en el consumo de drogas en el mercado nacional, un problema que afecta principalmente a nuestros jóvenes.

Sostuvo que mantener segura a las y los coahuilenses en cada una de las colonias y barrios es una tarea que no tiene descanso; por lo que no bajan la guardia y no hay no habrá tregua en el combate a la delincuencia y violencia.

“Es por ello que, con la firme misión de seguir avanzando en este tema, respetuosamente queremos hacer un atento llamado a los 38 ayuntamientos a seguir reforzando las medidas de vigilancia a través de la habilitación de casetas y recorridos de patrullaje en el corazón de nuestras colonias y barrios”, concluyó.