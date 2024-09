EUA es corresponsable: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el gobierno de Estados Unidos es corresponsable de la violencia en Sinaloa por haber llevado a cabo el operativo de la captura y entrega de Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

A la pregunta de si el gobierno estadounidense es corresponsable de la violencia registrada desde hace días en municipios sinaloenses, el Presidente respondió: "Sí, claro que sí". "Por haber llevado a cabo ese operativo".

Durante su conferencia de prensa, advirtió que no puede haber una relación de cooperación con otro país cuando se toman "medidas unilaterales".

Señaló que el "arreglo" para la detención y entrega de ambos líderes del Cártel de Sinaloa generó la violencia que se registra en esa entidad.

"Y debido a ese arreglo, que todavía no conocemos en qué consistió, en qué condiciones se dio el arreglo, nos produjo a nosotros, en Sinaloa, la confrontación que se está dando, que espero -porque estamos actuando- que pronto se regrese a la normalidad", señaló.

Manifestó que este hecho no tendrá consecuencias en la relación entre ambas naciones, pero llamó a que Estados Unidos "vaya internalizando" que "no se puede actuar así, sin tomar en cuenta al gobierno de México. Ya no puede haber una relación de cooperación cuando se toman medidas unilaterales, no puede aceptarse eso".

El Mandatario calificó como "incorrecto" e "ilegal" el operativo para la captura de "El Mayo" y Joaquín Guzmán López.

"No puede ser correcto porque asesinaron personas, fue totalmente ilegal, y estaban esperando al señor 'Mayo' agentes del departamento de justicia", dijo.

"La pérdida de una vida es lo más triste y lamentable, pero ver en su concepción que la vida no vale nada, ¿qué beneficios, en qué ayuda a detener el problema de la drogadicción de Estados Unidos, con objetividad y realismo?", agregó.

En declaraciones a la prensa por separado, la presidenta electa Claudia Sheinbaum dijo que no hubo coordinación con el país vecino, y que aún no se ha acabado de explicar la detención de "El Mayo" y Joaquín Guzmán López.

Cabe recalcar que la narcoviolencia ya se puede medir también económicamente, pues pequeños y medianos comerciantes, así como restauranteros establecen que en 11 días se ha tenido pérdidas que rondan los 5 mil 500 millones de pesos.

Hay 2 mil personas que decidieron renunciar a sus empleos en las últimas dos semanas, por el temor de asistir a sus áreas de trabajo y ser víctimas de un evento violento.

En ese periodo las empresas han cerrado las cortinas por la violencia, falta de clientes y empleados, según Guadalupe Zavala, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Culiacán (Canaco).