Estudiantes del Tec de Monterrey expondrán en El Siglo un 'Universo de colores'

Entre pinceles, lienzos y caballetes, los alumnos de preparatoria y carrera profesional del Tecnológico de Monterrey Campus Laguna se adentran en mundos pictóricos creados con sus propias manos. El taller de pintura, dirigido desde hace 15 años por el maestro Guillermo García Ochoa, montará el próximo martes 28 de mayo su exposición ‘Universo de colores’, en las instalaciones de El Siglo de Torreón (Matamoros 1056 poniente, centro), en un evento coordinado entre esta casa editora y el Departamento de Arte y Cultura de la citada institución educativa.

En total, el taller está integrado por 50 estudiantes, cuyas edades oscilan entre los 15 y 22 años de edad. Cada uno de los jóvenes artistas dispone su tiempo para plasmar una temática de su libre elección: pintan con alguna imagen de referencia, trazan paisajes, animales, personajes e incluso se aventuran en abstracciones. La mayoría ha elegido el óleo y el lienzo, pero también tienen presencia quienes son más afines al acrílico.

“La clase es personalizada. Conforme escogen su cuadro, yo les voy indicando y dando las instrucciones que requieren en cada obra. Todos son muy talentosos, pero también hay personas que empiezan a desarrollar su creatividad y ellos mismos van experimentando las ideas y sentimientos que empiezan a tener, y los van plasmando en una obra”, indicó el maestro Guillermo García Ochoa, quien recientemente fue reconocido como Maestro Inspirador por el Tec de Monterrey.

El espacio de creación es un salón ubicado al interior del plantel. Es domingo y sobre el suelo se han colocado pliegos de papel canela para proteger la duela ante cualquier derramamiento de pintura. Los alumnos se colocan ante los caballetes, sacan sus materiales y se disponen a pintar. Cada uno de ellos cuenta con su propio espacio, se evitan las interrupciones, pero el maestro Guillermo está atento ante cualquier duda que pueda surgir.

“Me encanta cuando llegan a la clase de pintura para desahogarse, sobre todo para tener una terapia. Es como una paz, un momento único que viven en cada clase. Y sobre todo, se transportan a otra área donde ellos se sienten a gusto, relajados e inspirados”.

La exposición 'Universo de colores', se conforma por aproximadamente 60 obras trabajadas en distintas técnicas. El alma de la muestra es la variedad de estilos propuestos. El maestro Guillermo se siente agradecido con sus alumnos por el empeño y esfuerzo que dedican a sus creaciones. Así mismo, compartió la importancia de exponer en un lugar como El Siglo de Torreón.

“Para mí es una gran plataforma. Es muy importante, porque como medio de comunicación nos da la oportunidad de ir a otros lados, en el periódico, en redes, y sobre todo nos van ampliando el panorama a otros artistas”.

EXPRESIÓN PICTÓRICA

María Fernanda Jáuregui Álvarez tiene 15 años, estudia el segundo semestre de preparatoria y desde pequeña escuchó el llamado de la pintura. También escribe, por lo que en ocasiones plasma en lienzos aquellos mundos que la imaginación le arroja primero en palabras. En esta ocasión termina un óleo, donde la escena de un baile de salón aparece en tonos ocres.

“Cuando pinto me gusta retratar escenarios que me gusta imaginar, porque aparte de pintar también escribo. Entonces, me gusta mucho pintar cosas que me atraen visualmente, para poder mostrar cómo se ve mi mente. Mis pinturas son muy variadas. Por ejemplo, puede ser una pintura como la que estoy pintando ahorita, que es un baile, u otra pintura que voy a mostrar en la exposición, que es un gato”.

Su búsqueda consiste en retratar aspectos de la realidad que son de su agrado. El pincel es ese puente que conecta a su mente con el soporte del lienzo. La pintura del baile de salón que tiene frente a ella representa el trabajo de tres meses. En primer plano aparecen los personajes protagonistas, mientras que un segundo es poblado por siluetas.

María Fernanda Jáuregui Álvarez es estudiante de preparatoria y escuchó desde pequeña el llamado del arte (ENRIQUE CASTRUITA)

“Siento que es con la que más he experimentado con la perspectiva, porque siempre las hacía simples o sólo con un plano. Por ejemplo, en otra que hice el semestre pasado era sólo una chica en un plano y no había más dimensión. Por eso creo que esta fue la que más tiempo me tomó, porque es la que más me surgió con todo los ángulos. Y creo que eso también es parte del taller: intentar cosas nuevas y desafiarte constantemente a probar algo nuevo”.

Por su parte, Daniel Caleb Gómez Lomas, conocido como Dacax Art, es un estudiante de 20 años del cuarto semestre de Arquitectura. En su exploración, ha elegido al acrílico como técnica y un tablero de MDF. En la obra a realizar, el joven artista intenta mostrar aquello que habita en su cabeza: figuras geométricas que encuentran una especie de libertad a través de las curvas.

“Conseguí este pedazo de MDF y empecé nomás a bocetear. Ya tenía la idea de hacer un rostro, pero muy alterado, que se pudiera ver qué hay dentro de él. Decidí utilizar elementos de arquitectura y de otras obras mías. Hay como una vista adentro de mi cabeza. Hay algunos volúmenes que representan edificios, cosas arquitectónicas”.

Su paleta de colores se relaciona con la Escuela de la Bauhaus. Se observa una predominancia de tonos rojos, azules, amarillos, los cuales conviven con tonos rosas propuestos por el propio artista. Dacax Art agrega conceptos que ha estudiado en su carrera a las imágenes que surgen en su mente, donde el caos se impone ante el orden.

“Como arquitecto, siempre estás viendo los volúmenes, los espacios, todo esto. Luego los arquitectos son muy cuadrados. Ahorita hay una tendencia en la arquitectura, la cual es muy minimalista y no congrego, por la razón de que suelo utilizar muchas curvas. A mí me gusta mucho lo que son las líneas curvas”.

Daniel Caleb, mejor conocido como Dacax Art, mezcla conocimientos de arquitectura con su imaginación (ENRIQUE CASTRUITA)

Sobre la exposición en El Siglo de Torreón, el joven creador se manifestó feliz de que su obra pueda ser observada por el público, pues así pude compartir sus ideas.

Los suscriptores interesados en asistir a la exposición pictórica ‘Universo de ideas’, pueden comunicarse al teléfono 871 7164514 para reservar su lugar.