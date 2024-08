Estudian caso sospechoso a Viruela del Mono en Piedras Negras

Con la finalidad de confirmar o descarta un posible caso de viruela del mono, las autoridades de la Jurisdicción Sanitaria 01 con sede en Piedras Negras, realizan estudios a un hombre que presenta lesiones en la piel; aunque estas no parecen coincidir completamente con las características de la mencionada enfermedad.

Julio Garibaldi Zapatero, titular de la citada dependencia, refirió que tampoco se ha identificado una asociación epidemiológica clara, pero aun así se están tomando todas las precauciones necesarias.

“Quiero señalar dos cosas importantes: primero, trabajamos siempre respetando la Ley de Protección de Datos Personales, ya que en una ciudad pequeña como la nuestra, dar información podría llevar a la identificación del paciente. Segundo, existen aspectos éticos en el trabajo de los profesionales de la salud que nos obligan a no divulgar información hasta que esté confirmada y autorizada”, indicó Garibaldi Zapatero.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01, no descartó que exista la posibilidad de que se trate de viruela símica, situación por la cual, las muestras que le tomaron al paciente han sido enviadas al laboratorio del Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica (INRE) en la Ciudad de México, por lo que espera contar con los resultados en una semana.

El funcionario estatal puntualizó que hasta el momento no se han confirmado casos de viruela símica en Piedras Negras ni en Coahuila.

Precisó que, en caso de confirmarse, la enfermedad no es mortal y su evolución es de aproximadamente 21 días, por lo que recomendó a la población evitar el contacto con fluidos y lesiones de una persona infectada, no usar su ropa, y no acostarse en la misma cama sin haber cambiado las sábanas.