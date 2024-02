'Estrangulan' altos intereses a laguneros

Los trabajadores laguneros presentan altos niveles de endeudamiento con tiendas departamentales que ofrecen créditos con pagos semanales, los cuáles parecen bajos pero al paso del tiempo, terminan por duplicar el costo del artículo. En este sentido, el sector industrial impulsa una iniciativa que presentará a los candidatos a diputados federales.

Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Torreón, explicó que se realiza un diagnóstico entre las empresas en función del alto nivel de endeudamiento que presentan los trabajadores, pero los datos preliminares que se han recabado son preocupantes, pues este tipo de situaciones les genera mucho estrés y en algunos, ello deriva en el desarrollo de problemas de salud mental como depresión o ansiedad, ya que destinan a este pago gran parte de su sueldo.

"Estamos esperando los resultados pero, adelantándome un poquito, hay un problemón con el endeudamiento de la gente, los famoso abonos chiquitos para pagar poquito mantienen a la gente pagando, semana con semana, gran parte de su sueldo", expuso.

"Es un problema que vamos a atacar este año nosotros, presentando una iniciativa de Ley a los candidatos a diputados, recordemos que hay proceso electoral, estamos en la elaboración de la iniciativa para que no haya pretextos de que no la pude hacer o no supe cómo hacerla, nosotros la vamos a entregar, estamos con abogados trabajando en eso, para evitar los altos intereses, es decir, no estamos en contra de ese tipo de empresas pero sí estamos muy en contra de ese tamaño de intereses", añadió.

El dirigente de los industriales dijo que, en este tipo de tiendas departamentales, los intereses anuales pueden llegar hasta un 300 por ciento, lo que se consideraría una figura de usura, misma que está prohibida por la Ley.

Señaló que este tema debe revisarse porque deriva en otras cuestiones, como el estrés laboral y problemas de salud mental.

Gutiérrez Gutiérrez dijo que en este proceso electoral, Canacintra recibirá a los aspirantes de los diferentes partidos políticos pero no se limitará a escuchar sus propuestas sino que se harán planteamientos y se entregarán por escrito las necesidades del sector industrial y sus trabajadores, por lo que esperan lograr compromisos de los candidatos para que se cristalicen este tipo de iniciativas.

Endeudamiento

Líder de los industriales en Torreón señala que existe un problema de endeudamiento entre los trabajadores laguneros, por lo que presentarán una iniciativa a candidatos a diputados.

* Atribuyen dicho problema a que la gente compra en tiendas departamentales que ofrecen créditos con pagos semanales, los cuáles parecen bajos pero al paso del tiempo terminan por duplicar el costo del artículo.

* Asimismo, indica que ese tipo de situaciones genera mucho estrés y en algunos casos, deriva en el desarrollo de problemas de salud mental como depresión o ansiedad, ya que destinan a ese pago gran parte de su sueldo.