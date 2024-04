'Estoy en la

En este momento de su vida, Adrián Uribe se encuentra agradecido por todas las bendiciones profesionales y personales que le han llegado.

El comediante y actor está feliz y eso lo transmite en todo instante, hasta en una charla telefónica que dio a El Siglo de Torreón a propósito del estreno de la cuarta temporada de su programa De noche, pero sin sueño, que ocurrió el pasado 5 de abril por Las estrellas y estrenará un nuevo capítulo cada viernes.

"Me encuentro muy contento, feliz. Estoy agradecido, creo que estoy viviendo una etapa fascinante en el trabajo y con mi familia, la mejor etapa", comentó.

Antes de ahondar en dicha emisión y en una nueva película que estrenará, a Uribe se le preguntó, haciendo alusión al título de su reciente proyecto, qué le quita el "sueño" estos días y respondió lo siguiente:

"¿Saben quién no me deja dormir?, mi pequeño Matteo, quien tiene unos meses de vida. Ahorita estamos con las desveladas, pero se pasa rápido. He aprendido a disfrutar cada etapa de la paternidad, como ocurrió con mis otros dos hijos", sostuvo.

De noche, pero sin sueño, comenzó su cuarta entrega el viernes pasado con gran éxito.

"Me emociona bastante estar presentando esta nueva temporada, la cuarta ya. Todos los viernes podrán ver un nuevo programa después del noticiero nocturno".

En el primer programa estuvo Danna como invitada. Más adelante llegarán estrellas como Ángela Aguilar, Olga Tañón, Karol Sevilla y Mario Bautista.

"Tenemos grandes invitados. Estarán Livia Brito, Los Ángeles Azules, Yuridia, María José. Me gustaría tener a Luis Miguel o a la mismísima Salma Hayek.

"Siempre nos hemos esmerado en cada temporada en mejorar y reinventarnos, haciendo mejores versiones de los sketches o las dinámicas. Queremos darle calidad y entretenimiento a la audiencia".

En esta nueva temporada continuará la gustada sección De noche, pero con Vítor; Una vez más, el personaje de Adrián vuelve con su clásico coqueteo, sus comentarios provocativos y sus indiscretas y comprometedoras preguntas.

"El 'Vítor' no podía faltar una vez más. Es un personaje icónico que a la gente le agrada mucho y yo le tengo un cariño especial porque ha impulsado mi carrera", relató.

Adrián expuso que él se involucra en todo el proceso de De noche, pero sin sueño.

"Estoy al pendiente de cada detalle. Si queremos que algo salga bien, tenemos que involucrarnos en los detalles".

Adrián Uribe ha destacado ampliamente como actor y comediante; sin embargo, admitió que en la conducción se siente como pez en el agua.

"Soy un actor que ahora conduzco. Hago personajes, comedia, series, películas. Ahora dentro de estas facetas he ahondado como conductor y eso me tiene feliz", compartió.

En cuanto al Séptimo arte, Adrián adelantó que viene un proyecto que espera sea del agrado de sus seguidores.

"Quisiera contarles los detalles, pero no puedo por ahora. Es una gran película, de la que ya se irán enterando", contó.

Por último, Uribe agradeció a los laguneros por el apoyo brindado a su carrera. "Hace rato que no voy para allá. Siempre me tratan con cariño allá y créanme que yo los quiero igual".