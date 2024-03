Esther Quintana, secretaria de Cultura, a favor de la fiesta brava a la usanza española

En una declaración contundente, la secretaria de Cultura en Coahuila, Esther Quintana Salinas, abogó por el retorno de la fiesta brava a la usanza española, argumentando que forma parte integral de la cultura mexicana y representa tanto una tradición arraigada, como una fuente de riqueza económica y empleo para muchas personas.

“Estoy a favor de que persista la fiesta brava a la usanza española, pero esta es la opinión de Esther Quintana, no es la opinión del gobierno, ni de la Secretaría de Cultura; es la opinión de una mexicana y ciudadana coahuilense que está a favor de la fiesta brava y también respeto a quienes no lo estén, pero ese es mi punto de vista”, subrayó.

Agregó que las corridas de toros deben regresar porque es cultura y porque los toros de lidia son una raza que fue creada para eso, para lidiarlos. “Me parece absurdo que quieran desaparecerlos “de un borrón”, señaló.

Reiteró que tales opiniones son a título personal y no como titular de la Secretaría y en ese ámbito consideró incongruente que las personas aboguen por la vida de un toro y en cambio estén a favor del aborto.

“No me liga. Defender la vida de un animal, pero no la vida de un ser humano, en nombre de qué las mujeres podemos hacer con nuestro cuerpo lo que a bien tengamos… yo estoy de acuerdo, con nuestro cuerpo, pero el cuerpo al que matan no es suyo, es un tercero”, indicó.

Quintana Salinas reiteró que sus opiniones son individuales, no representan la posición oficial de la Secretaría de Cultura ni del gobierno y llamó a los legisladores para que consideren cuidadosamente estos puntos al debatir sobre la iniciativa, instándolos a tomar decisiones basadas en la reflexión y el análisis racional, en lugar de dejarse llevar por emociones.

“Las corridas de toros forman parte de la cultura mexicana, cuyas raíces son españolas y mesoamericanas indígenas. Parte de la tradición de los toros de lidia vino de España, tiene siglos en este país y a mí me parece absurdo que la quieran desaparecer”, concluyó.