Este miércoles hay recuento de votos para decidir si continúa huelga en la Narro

Este miércoles 11 de septiembre se programó una prueba del recuento de votos para hacer la declaración de existencia o inexistencia de la huelga que estalló el pasado 28 de agosto en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), por parte del Sindicato Único de Trabajadores (SUTUAAAN).

El procedimiento será valorado por un Juez Federal y fue solicitado previamente por la institución educativa ante el Tribunal Federal Laboral.

El secretario general de la Universidad, Alfredo Sánchez Mata informó que la votación es libre y secreta por parte de los trabajadores afiliados al Sindicato Administrativo quienes se presentarán ante el juez este día en horario de 8:00 a 13:00 horas para emitir su voto, que será contado por la propia autoridad federal.

Destacó que el objetivo del recuento es que la base trabajadora determine si deciden la continuación o no de la huelga. Aclaró también que la UAAAN no busca con el recuento la eliminación del contrato colectivo ni de ninguna de las prestaciones que se encuentran pactadas en el mismo o en convenios, además de que en la votación no se pierden ni se ganan salarios caídos, pues eso es parte de otro procedimiento o negociación posterior entre las partes.

Sánchez Mata recordó que la huelga estallada tiene como causa la exigencia de supuestas violaciones al contrato colectivo de trabajo y la falta de contrataciones, promociones y sustituciones de personal exigidas por el Sindicato por lo que es un problema estrictamente de carácter laboral.

Aseguró que a fin de dar solución a las demandas del SUTUAAN se han atendido las pláticas conciliatorias y audiencias que ha fijado la autoridad laboral.

Agregó que los ofrecimientos por parte de la Narro se hicieron llegar en forma oficial mediante oficios 853 y 880 emitidos por la dependencia a su cargo pero que pese a ello se dió el estallamiento de huelga y a la fecha no han logrado centrar el trabajo en puntos modulares.

Por ahora, continúan las clases en linea para cientos de estudiantes.