Este libro busca que cada quien 'juzgue' al expresidente Enrique Peña Nieto

La primera entrevista del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018) desde su "exilio" voluntario en España, alcanzó para escribir todo un libro, del que su autor, Mario Maldonado, dijo a EFE que espera que cada quien "juzgue" a una de "las figuras políticas más relevantes de los últimos años".

La premisa de los cuestionamientos, según el autor, era saber porqué Peña Nieto se fue a "autoexiliar" tras concluir su mandato en 2018, y "si hubo un pacto o no con (el presidente Andrés Manuel) López Obrador, que es lo que vox populi se dice", sobre su salida de México.

Su intención, dijo, es hablar de este personaje político y que la gente forme su propia opinión respecto a su Gobierno que abarcó de 2012 a 2018.

"Y que la gente juzgue también, conforme a lo que viene el libro, si hubo un pacto o no con (Andrés Manuel) López Obrador, si lo que comenta Enrique Peña Nieto deja satisfechos o no sobre temas de crisis, como Ayotzinapa, la Casa Blanca y muchas otras que sucedieron durante su Gobierno", contó Maldonado.

Aunque Peña Nieto no responde expresamente si llegó a un acuerdo con el actual presidente, el periodista considera que hubo "un pacto no escrito" porque el exmandatario le confiesa que muchos empresarios y políticos le "recriminaron" que no hizo todo lo posible para evitar la llegada de López Obrador a la presidencia de México.

"Yo creo que ahí está el pacto implícito y que él lo acepta, lo reconoce así, no tácitamente de 'sí, sí pactamos y nos apretamos la mano y yo le dije, presidente usted no me va a perseguir y yo tampoco voy a hablar de su Gobierno, ya le abrí la puerta´, pero de esta manera me parece que sí lo confirma", apuntó el autor.

Maldonado, quien entrevistó a Peña Nieto en España y Punta Cana, República Dominicana, agregó que el exmandatario le confesó que, "le pidió permiso al entonces presidente electo López Obrador de quedarse a vivir en México".

"Se supone, o por lo menos lo que me relata a mí, es que le dijo que no tenía ninguna objeción, que podía quedarse", indicó el periodista.

Sin embargo, la detención de su abogado Juan Collado, quien también es su compadre y amigo, la "sintió como una advertencia", por lo que tomó la decisión de irse del país, como han hecho muchos expresidentes mexicanos.

Para Maldonado, es evidente que Peña Nieto quiere volver a su patria, aunque duda que lo haga, aún con el próximo cambio de Gobierno.

"Él dice que quiere seguir guardando esta sana distancia con el Gobierno en turno, incluida la próxima presidenta o el próximo mandatario, y que si bien sí le gustaría regresar, ya tiene dudas sobre si sería permanente su regreso a México", señaló.

Sobre las críticas a su último libro, el periodista dijo que su intención no era "comerse vivo" al expresidente ni cuestionarle sobre las crisis de su Gobierno, sino intentar tocar todos los puntos en las entrevistas y mostrar las respuestas al lector, para que se forme su propia opinión.

"Es una entrevista exclusiva que todos (los medios) persiguieron y que a nadie se la dio, sino a mí y me dio para hacer un libro, que era originalmente lo que quería. En fin, hay un poco de todo, yo sabía que iba a dividir opiniones", concluyó.