Este es el personaje de One Piece que morirá sacrificándose por Luffy, según los fans

Aunque parece que a la historia de manga One Piece, de Eiichiro Oda, todavía le quedan varios años para llegar al tan esperado final, cada vez son más los detalles que surgen en ella y que avivan con más fuerza las teorías de fans sobre su posible desenlace.

Más allá de las hipótesis que tratan de explicar la incógnita más codiciada en la historia, sobre qué es el famoso 'One Piece', algunos fans teorizan qué personajes importantes en la trama podrían perder la vida y bajo que circunstancias ocurriría esto.

Aunque no son muchas, a lo largo de la trama hemos visto la muerte de varios personajes que, aunque no jugaban un papel principal, sí eran de suma importancia y peso, cuyos decesos marcaron eventos importantes en la historia de One Piece.

Desde hace muchos años, luego de su introducción en el arco de Sabaody Archipiélago, Trafalgar Law se convirtió en un personaje importante y recurrente, no sólo en la historia, sino en la vida y aventuras del protagonista Monkey D. Luffy.

Tras reencontrarse con Luffy, luego del 'time skip', ambos forman una alianza pirata con el objetivo de derrotar a Kaidou, aunque luego se sabe que el verdadero objetivo de Law era acabar con Donquixote Doflamingo, lo cual consiguieron poniendo sus vidas en riesgo.

Durante varios eventos en los que han colaborado, las vidas de ambos piratas, cuyos nombres llevan la famosa letra 'D', se han visto en peligro y en terreno de batalla no han dudado en arriesgarse con tal de salvarse mutuamente o morir juntos en combate. Es por ese motivo que aunque existan diferencias entre ambos, queda muy claro que no se traicionarían.

Lo anterior refuerza una de las teorías más sonadas entre el 'fandom' de One Piece, la cual va un tanto encaminada al final de la historia y también al desenlace que tendría Law como personaje.

Antes que nada hay que recordar que una de las frutas más codiciadas es la Ope Ope, la cual está en posesión de Law, misma que además de permitirle manipular a su antojo los cuerpos de sus oponentes y realizar operaciones de riesgo junto con sus conocimientos en medicina quirúrgica, también es capaz de dar la juventud eterna y la inmortalidad.

Aunque la idea de que la fruta es capaz de brindar tal cosa como la inmortalidad es espectacular, se debe pagar un precio muy alto para ejecutar dicha operación y esa es nada más y nada menos que la vida del usuario que la posee, en este caso Trafalgar Law.

Teniendo en cuenta el poder de la fruta y la amistad que de cierto modo el capitán de los Piratas de Corazón ha desarrollado por el de los Sombrero de Paja, algunos fans teorizan que en una situación de gran peligro Law podría usar la operación de la inmortalidad en Luffy con el fin de que éste no muera y pueda cumplir su sueño de encontrar el One Piece y volverse el Rey de los Piratas.

Fanart de Law dando su vida por Luffy con la operación de la juventud eterna (REDES)

Y es que a lo largo de la serie Luffy de cierto modo ha acortado su esperanza de vida debido a las alteraciones que ha sufrido su cuerpo al utilizar sus poderes. Por ello muchos fans creen que éste morirá bastante joven.

Otro punto que refuerza la teoría sobre la posible muerte de Law es que de cierto modo éste ya cumplió uno de sus objetivos que era vengar a su padre adoptivo Corazon al derrotar a Doflamingo junto a Luffy, lo que hace que de cierto modo se sienta en deuda con el joven de goma.

Actualmente Law nunca ha expresado intensiones de utilizar el poder de la inmortalidad que posee su fruta y Luffy tampoco ha dicho nada sobre querer ser joven por siempre o volverse inmortal. Sin embargo, en el mundo de One Piece todo es posible, así que queda ver qué tiene deparado el autor en el futuro para ambos personajes.