Este capítulo especial de anime es lo mejor de Netflix; cuenta con un 9,4 en IMDB

A casi 30 años de su fundación y más de 10 ofreciendo su servicio de streaming, Netflix se ha convertido en un 'monstruo' del entretenimiento gracias a su basto catálogo de películas, series, caricaturas y documentales.

No es secreto que populares títulos suelen posicionarse en esta plataforma antes que en otras y que incluso, la empresa ha producido o invertido sus propias producciones.

Recientemente hizo eco el capítulo especial de un anime que en IMDb (Internet Movie Database), sitio que se dedica a recopilar información sobre películas, series, documentales y más, ha recibido la calificación de 9.4 sobre 10, lo que lo deja en un puesto muy alto compitiendo contra otras producciones.

Lo que llama la atención es que este capítulo ni siquiera está dentro del canon original de la historia de su anime y aún así se ha vuelto uno de los favoritos del año.

Se tarta nada más y nada menos que 'One Piece Fan Letter', capítulo spin-off de One Piece y que se lanzó luego de que se anunciara la pausa que va a tener el anime por 6 meses hasta abril del siguiente año.

One Piece Fan Letter (NETFLIX)

¿Qué es One Piece Fan Letter?

Denominado por los propios fanáticos de la franquicia de One Piece como 'una carta de amor a los fans', 'One Piece Fan Letter' es un capítulo especial que no forma parte de la historia del manga, pero que sí se sitúa dentro del anime justo después del 'time skip', es decir cuando Monkey D. Luffy y su tripulación se reencuentran en el Archipiélago de Sabaody luego de que cada uno entrenara por su cuenta antes de ir al Nuevo Mundo.

Este spin-off ni siquiera está protagonizado por uno de los personajes principales, ni tampoco secundarios o algún otro ya visto en la historia, sino que la trama se centra en una niña que desea entregarle una carta a Nami antes de que ésta parta junto a los Sombrero de Paja, pues la pequeña es una gran fan de la 'gata ladrona', ya que la admira por su astucia y habilidades para luchar en el mundo de los piratas sin poseer ningún poder sobrehumano .

Al mismo tiempo un joven marino que busca cumplir con su trabajo se ve en un dilema por capturar o no al capitán de los Sombrero de Paja, mientras vemos que cada uno de sus miembros se han vuelto bastante populares entre el público en general.