Este año Durango podría firmar su adhesión al IMSS-Bienestar

Hay probabilidades de que antes de que concluya este año el estado de Durango finalmente firme su adhesión al Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar), el plan B del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador que sustituyó al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para brindar servicios gratuitos de salud y medicamentos a personas sin seguridad social.

El convenio podría cristalizarse debido a que hay una avance de entre el 70 y 80 por ciento respecto a la revisión de las propuestas que le hizo en su momento Durango al gobierno de México en materia sanitaria para poder aceptar la federalización del sistema de salud.

En su visita a La Laguna, este martes el secretario de Salud de Durango, Moisés Nájera Torres dijo que están a expensas de la revisión de los anexos, es decir, de que la Federación considere cada una de las peticiones que hizo en su momento la entidad y que están relacionadas con la basificación de mil contratos, el organigrama y el abasto de insumos y medicamentos.

“La verdad es que están cooperando muy bien, el señor gobernador tiene muy buenas pláticas con la presidenta Claudia Sheinbaum, va avanzando, lógico que ellos tienen que bajarlo a sus diversas áreas, hasta que llegue con el doctor Alejandro Svarch que es el nuevo titular (del IMSS-Bienestar) y ya una vez estando con el doctor Alejandro Svarch, vemos con qué podemos iniciar como primera etapa y posteriormente continuar”, apuntó.

El funcionario estatal recordó que el Gobierno federal a través del Órgano Público Descentralizado (OPD) IMSS-Bienestar amplió nuevamente los contratos eventuales de 537 trabajadores de la salud de Durango.

Moisés Nájera Torres

El último convenio terminaba el próximo 30 de septiembre pero ahora, se fijó para el 31 de diciembre del presente año. “Pero le digo, aquí dependo de que amplíen esos 500 a los mil, porque se acuerda que los otros 500 ellos los removieron a diferentes Estados, se acuerda que porque estaban adheridos (al IMSS-Bienestar), es esa la solicitud que se está haciendo y sobre todo porque ellos, (los trabajadores que se fueron a otros estados), como dejan acá a su familia, piden regresar para acá, entonces ese sería el apoyo”, detalló.

Nájera Torres recordó que en una reunión que tuvieron los secretarios de salud estatales con el titular de salud federal, David Kershenobich Stalnikowitz, se le hizo la petición de que el tema del IMSS-Bienestar se atendiera de acuerdo a las necesidades de cada entidad.

ANTECEDENTES

En abril de este año, el Gobierno federal, en la gestión del expresidente Andrés Manuel López Obrador, informó que de 2020 a 2023, estuvo vigente el Programa Presupuestario E023 conocido como "Atención a la Salud" que era manejado por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y en el cual se apoyaba a los gobiernos estatales para la contratación de recursos humanos en los hospitales, entre otras cosas, para la atención de la pandemia por Covid-19.

No obstante, señalaron que los estados que no se suscribieron al IMSS-Bienestar, entre ellos Coahuila y Durango no participarían en el proceso de basificación del personal además de que oportunamente, conocieron la imposibilidad de seguir recibiendo apoyos federales en materia de recursos humanos, infraestructura, medicamentos y equipamiento médico, en el entendido de que ellos se harían cargo de manera directa. En este sentido, llamó a los estados no adheridos a a ofrecer una propuesta para la basificación definitiva de trabajadores de la salud que tenían contratos eventuales con el extinto Insabi.