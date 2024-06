No golpear empleados ni encerrarlos, leyes que impulsó la emperatriz Carlota

El domingo 2 de junio se llevaron a cabo las elecciones más grandes en la historia de México como país independiente. Ese mismo día se dio a conocer el triunfo de la virtual primera presidenta electa Claudia Sheinbaum, pero no la única mujer que ha gobernado el país.

La responsabilidad fue ocupada en su momento también por la emperatriz Carlota durante el episodio de la Intervención Francesa y el Segundo Imperio, cuando conservadores mexicanos acudieron a las cortes europeas para establecer un régimen monárquico en el país bajo el gobierno de un noble extranjero quien contó con apoyo del emperador Napoleón III de Francia que invadió México tras la suspensión del pago de la deuda.

Los nobles que tomaron la oferta de gobernar México fueron el príncipe austríaco Fernando Maximiliano José María de Habsburgo-Lorena (1832-1867), quien sería conocido en el país como el emperador Maximiliano de Habsburgo; y su esposa María Carlota Amelia Augusta Victoria Clementina Leopoldina (1840-1927), la emperatriz Carlota Amelia.

Su legado ha quedado plasmado en la cultura nacional, destacadamente en la Literatura por el autor mexicano Fernando del Paso (1935-2018) en la novela Noticias del Imperio, con la que ganó el Premio Mazatlán de Literatura 1987.

La Doctora en Historia, Erika Pani, quien forma parte del Centro de Estudios Históricos (CEH) del Colegio de México (Colmex), experta en la historia de México y de Estados Unidos en el siglo XIX, además de temas de política, gobierno, ciudadanía, emigración e inmigración aceptó una entrevista para El Siglo de Torreón donde habló de cómo fue el gobierno de la emperatriz Carlota.

Recibimiento

La doctora Pani atendió la llamada con ánimo, estableciendo de inicio que la emperatriz Carlota fue nombrada regente bajo el Estatuto Provisional, quedando a cargo mientras Maximiliano I viajaba por México con la intención de hacerse visible entre sus súbditos, además de conocer el imperio. En otras ocasiones, lo representó en viajes, como uno que realizó ella a Yucatán.

Describió que como sucede con la polarización, "hay lugares en donde son recibidos con enorme entusiasmo, sale la gente a la calle, les avientan flores y los recibe. Por ejemplo Veracruz no, Veracruz es la ciudad liberal, es un puerto, quieren que ya no haya guerra que es lo que más complica los negocios comerciales".

Agregó "como sucede tanto y todavía, hay gente que los quiere mucho, que considera que van a salvar a México y hay quien quien los detesta y quiere que se vayan".

La emperatriz Carlota

(INAH)

Señala que fue una mujer muy culta y muy seria, pero que ambos (Maximiliano y Carlota), llegaron muy jóvenes a México, él tenía 30 años de edad.

La historiadora apunta que su padre fue un "rey creado", un príncipe alemán que se casó con una princesa inglesa, que murió en un parto siendo muy joven y cuando Bélgica se independizó del resto de los Países Bajos, Francia e Inglaterra apoyaron crear un reino, poniendo a quien sería el rey Leopoldo I, considerado "un hombre razonable y muy sabio".

Sobre ello, apunta que resultó ser un "experimento exitoso, un poco lo que pretendían hacer en México, inventar un régimen monárquico, donde en el caso belga no había habido un gobierno belga antes, había estado el de los Países Bajos".

Describe a Carlota, como una chica "que la gusta estudiar, le interesan los temas de gobierno, entonces cuando llega a México, que entre las mujeres cercanas a ella, las damas de palacio y de compañía la van a encontrar muy extraña".

Refiere que la esposa del general y expresidente Miguel Miramón, "una mujer muy lista, pero bastante maliciosa, dice 'era una cosa horrible, porque salir a pasear con ella era decirle cuándo se había construido tal edificio, de qué piedra estaba hecho, qué opinabas de cierto tema'; y ellas no estaban acostumbradas a esa curiosidad".

A lo que Concepción Lombardo de Miramón, también conocida como "La Concha" Miramón llegó a pronunciar "yo creo que tanta cosa que estudio, tanto libro que leyó por eso se volvió loca".

Miramón llegó a ser el presidente más joven que ha tenido México y fue general del bando Conservador en el conflicto contra el gobierno de Benito Juárez.

Gobierno

Cuando el emperador Maximiliano no estaba, "ella no gobierna en tanto, lo que sabemos que hace es discutir con los ministros, las normas y las leyes que se van a promulgar", destacando una a favor de los indígenas y otra para regular el trabajo.

El Consejo de Ministros que acompañó a los emperadores estuvo integrado por mexicanos, aunque se tenga la idea que Maximiliano llegó con un grupo de aventureros europeos. Pero en los miembros del Consejo de Estado, como de Ministros "los secretarios de hoy Hacienda, Guerra, Gobernación, Relaciones Exteriores".

Salvo un francés que por un periodo fue ministro de Hacienda, ya que se pensaba que él "sabría poner orden al caos que era Hacienda pública nacional en el siglo XIX mexicano".

Los políticos eran personajes "de mucha experiencia y tienes tanto conservadores como Teodosio Lares y Joaquín Velázquez de León que habían sido conservadores bastante notables; y tienes algunos liberales moderados como José Fernando Ramírez de Durango".

Ley del Trabajo

En noviembre de 1865, se promulgó una ley, "bastante innovadora en México y Europa", según la Dra. Pani, ya que reglamenta los horarios de trabajo para los jornaleros.

Aclara que no se trata de una legislación revolucionaria y social, ya que prohíbe los castigos corporales en las haciendas, no se les podía encerrar ni no se les podía castigar con golpes.

Una de las cosas que ordena, es que las haciendas donde haya más de cierto número de trabajadores tiene que haber una escuela para sus hijos; el número de horas trabajadas cambia si está haciendo calor o no; no se podía retener a los trabajadores por deudas que era algo muy común en la época, no los famosos 'peones acasillados' que tenían que quedarse en la hacienda porque les habían adelantado el salario para pagar algo y no podían irse hasta cubrirse el adeudo.

Apunta que en el México del siglo XIX "se legisla mucho, pero es difícil saber qué tanto estás leyes, se aplican o no".

Reacción de los hacendados

Uno de los hacendados que protestó contra esta ley fue Francisco Pimentel, cercano al emperador Maximiliano, que ocupaba el cargo de prefecto del Valle de México y poseía una hacienda en Aguascalientes, resultando ofendido por suponerse que ellos tratan mal a los trabajadores.

"La Ley de los Indios"

(INAH)

La emperatriz llegó a tener una ríspida discusión con el Consejo de Ministros, por la Ley de los Indios, con la que se crea la Junta Protectora de Clases Menesterosas, una especie de consejo que debía recibir las quejas de los mexicanos más vulnerables, más desprotegidos, más pobres, lo que Carlota y Maximiliano tenían claro, "se trata sobre todo de las poblaciones indígenas".

Pani profundiza "no es un consejo que decide, pero sí aconseja, destraba", señalando que sirvió para que las comunidades campesinas accedieran a documentos resguardados en archivos.

Entre 1865 y 1867, recuenta la académica, la junta recibió cantidad de quejas a las que se les contestaba, la mayoría de comunidades campesinas relativos a conflictos por tierras, agua, con el cura local que no los dejaba celebrar sus fiestas, etc.

La historiadora reconoce "antes de la década de 1870 es difícil gobernar, quién ocupa el Estado, la capital, es muy difícil, establecer un Estado de Derecho funcional, no por eso tenemos 55 presidentes antes de 1850".