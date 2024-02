Estalla huelga en Monte de Piedad

Desde el primer minuto de ayer jueves estalló la huelga en el sindicato de trabajadores del Nacional Monte de Piedad.

Inti Rodríguez Saucedo, secretario general de la Sección 9 en Torreón, dijo que la institución rechazó la prórroga de un día más de negociación solicitada por la jueza del Tribunal Federal Laboral de Asuntos Colectivos, el director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como por el Sindicato.

"Con ello, se ha provocado el estallamiento de la huelga, instancia a la que los trabajadores no queríamos llegar", expresó.

Señaló que el Nacional Monte de Piedad rompió las pláticas con el sindicato cuando faltaban dos puntos de acuerdo en la negociación del expediente de conciliación 878/23.

En la región son cerca de 50 trabajadores los que se encuentran en paro, correspondientes a las cuatro sucursales que se tienen, en Triana, Centro de Torreón y de Gómez Palacio, y Diagonal Reforma.

El secretario sindical explicó que se ha solicitado un aumento salarial de 5 % por parte de los trabajadores, que no han tenido incrementos en su remuneración desde el 2019. Originalmente era un 12 % lo que se pedía por el sindicato pero se acordó bajarlo a 5 % para no perjudicar a la institución y a la ciudadanía que utiliza estos servicios.

No obstante, ante la no conciliación, los más de 2 mil 500 trabajadores que laboran en las más de 300 sucursales que se tienen en todo el país. A la par, indicó que se ha despedido de forma injustificada a más de 400 empleados.

Rodríguez Saucedo aseguró que el sindicato ha buscado la mediación pero la postura de la empresa ha sido de no ceder en los puntos de acuerdo.

El sindicato se refirió a un convenio donde el Nacional Monte de Piedad proponía que el sindicato debía reducir el 18 % de la plantilla de 2,302 plazas activas y la "jubilación potenciada" para 352 trabajadores, con antigüedades entre 10 y 20 años. Además, habría que sumar a los 400 trabajadores despedidos de forma injustificada desde que inició el conflicto, lo que implicaría que el sindicato en realidad perdería más del 40% de sus plazas.

POSTURA DE LA EMPRESA

"El sindicato mayoritario del Nacional Monte de Piedad ha decidido romper la negociación, y estallar la huelga programada para el primer minuto del 15 de febrero del presente año, tras otra semana de negociaciones fallidas en el juzgado", así lo aseguró la empresa mediante un comunicado.

"Hoy, las opciones que la Institución tiene se ven drásticamente reducidas a partir de la huelga por parte del sindicato, lo cual deja a las partes sin acuerdo y una negociación trunca, en perjuicio de los trabajadores, que llevan tres años sin incremento salarial por la intransigencia de su dirigente, y del futuro de la Institución, cuya misión social se pone en riesgo", expresó.

Señaló que a pesar de que se aceptaron repetidas solicitudes de prórroga al emplazamiento de huelga, el representante sindical actuó en agravio de sus representados y, al privilegiar sus propios intereses, se negó todo este tiempo a llevar la consulta con los trabajadores, ignorando el llamado de las autoridades, incluyendo el presidente de la República, a la mediación.

Indicó que esta situación no hace más que dañar al Nacional Monte de Piedad, pues no solo el tiempo sigue apremiando, sino que en este punto es obvio que el sindicato no cederá en su postura, ni mostrará el convenio de mediación a sus trabajadores, a pesar de que la Institución lo aceptó y firmó desde diciembre del año pasado.

"Para Nacional Monte de Piedad ha llegado el momento de actuar, atendiendo nuestra misión fundacional de ayudar a quien lo necesite y el mandato de perpetuidad", expuso.

"Ante la inminente huelga, estaremos en constante comunicación con nuestros clientes por medio de nuestros múltiples canales oficiales, y les aseguramos que sus prendas contarán con total y absoluto resguardo en todo momento", añadió.

Nacional Monte de Piedad mencionó que es una institución que siempre se ha esforzado por el bienestar de un amplio ecosistema social en el que hay múltiples actores y aliados.

"A lo largo de este proceso se ha llevado, por parte de la administración, un diálogo transparente y un esfuerzo por llegar a un acuerdo, acatando la mediación de la Secretaría del Trabajo y de las instancias judiciales. Sin embargo, se ha hecho patente en los hechos que nunca hubo voluntad para llegar a un acuerdo y que el líder sindical no representó los intereses de sus agremiados, poniendo en riesgo casi 250 años de legado, y miles de puestos de trabajo", manifestó en el documento la empresa.