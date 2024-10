Esta fue la crítica de Loret de Mola a Sheinbaum por desacatar orden de jueza

El periodista Carlos Loret de Mola lamentó las expectativas puestas en la presidenta Claudia Sheinbaum sobre que tendría una actitud más moderada y respetuosa a los Poderes.

Luego de las semanas que ha tenido al frente de las nuevas mañaneras, Loret de Mola criticó la postura tomada por la mandataria quien respondió a una jueza por ordenar eliminar del Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de la reforma judicial.

"Claudia Sheinbaum contestó abiertamente, flagrantemente que no va a acatar la orden judicial, que no va a acatar nada, no solo eso, desde la cumbre del Poder anunció que va a denunciar a la jueza...."

"Vea el tamaño del abuso", planteó el comunicador.

"La primera presidenta de México, que presume su 80 % de popularidad, que tiene super-mayoría en el Congreso, que maneja el gigantesco presupuesto contra una mujer que es jueza, la jueza decimonovena de Distrito de Veracruz".

Loret de Mola cuestionó también el poco tiempo que ha dedicado para abordar la ola de violencia en Sinaloa.

"Sabe cuánto tiempo le dedicó la presidenta a hablar de Sinaloa, 50 segundos, 50 segundos, anunció que el 29 de octubre, el gabinete de Seguridad va a presentar los avances de los índices delictivos, su respuesta al jueves negro, a la violencia de ayer, antier, a la de hoy, que azota y apanica a los ciudadanos es decir, que el 29 de octubre, que se esperen 11 días...."

El periodista criticó que Sheinbaum realizó su primer montaje del sexenio, luego de que en días anteriores el secretario de la Defensa y el Seguridad Ciudadana acudieran a las calles de Culiacán "para tratar de demostrar que todo estaba bien".

Pero acompañados de una fuerte escolta militar, que incluyó vehículos artillados y hasta un helicóptero de combate.

Otra falla señalada por Loret de Mola hizo referencia a que la mandataria fue sorprendida con el anuncio del asesinato de la abogada y activista contra los feminicidios Oralia Pérez.

Junto el ataque a la activista trans y diputada suplente, Diana Sánchez Barrios.