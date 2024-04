Esta es la mejor cerveza artesanal clara de México y se produce en Saltillo

En Saltillo, se produce la mejor cerveza artesanal de México y es “Huérfana”, la cual desde hace nueve años bajo el eslogan “bebe local, bebe artesanal”, además de ofrecer un sabor único, aunque usted no lo crea, es un nutritivo alimento líquido.

El comienzo

Sergio Treviño, propietario y fundador de Cervecería Huérfana, platicó que cuando se inició este proyecto, pensaron en que la cerveza se distribuyera localmente.

“Lo interesante de la cerveza artesanal es que consumas local, de hecho nuestro eslogan es “bebe local, bebe artesanal”, sin embargo hemos vendido a Monterrey y a otros estados, pero realmente estamos enfocados en nuestros puntos de venta, y en algunos restaurantes tanto en el centro como en el norte de Saltillo, que maneja nuestra cerveza”, comentó.

A la fecha, no solo tiene buena aceptación entre los saltillenses, también entre los extranjeros que vistan la capital del estado.

“Nosotros tenemos ya nueve años y ha sido complicado, pero ya tenemos nuestros clientes, obviamente los extranjeros vienen porque ya tienen una cultura, todo extranjero que visita Saltillo, muchas veces va a probar cerveza artesanal, en este caso a Huérfana, pero realmente nuestro clientes asiduos son saltillenses, son gente que ha desarrollado el gusto de la cerveza artesanal, y esos son nuestros principales clientes, yo creo que estamos en un 70% local y 30% extranjero”, destacó.

Todo una industria cervecera

De una pequeña producción, pasaron a números que quizás en un inicio sólo imaginaban, pues Treviño reveló que en la actualidad, se producen entre 3 mil 500 y 3 mil 800 litros de cerveza mensuales.

Añadió que en el último año han tenido un crecimiento de un 16% aproximadamente, cuando hace nueve años iniciaron con una producción de 300 litros.

Cuentan con 12 estilos diferentes de cerveza de línea, las cuales están disponibles todo el año; además de contar con cervezas endémicas, una hecha con maguey y otra con membrillo, además de todas las de temporada.

Añadió que en octubre se lleva a cabo el OctoberFest, donde se produce seis diferentes tipos de cerveza estilo alemán; y en diciembre cuatro cervezas de temporada navideña.

Uno de sus principales y originales atractivos es que se produce una cerveza especial cada mes, como fue el caso de febrero donde se produjo la Beer Love, en mayo una Session IPA “Mi Niña”.

Además, cuentan con dos puntos de venta, la cervecería ubicada al norte de Saltillo, además el Taap Room que está en la Zona Centro.

Destacó que está por abrirse el tercer punto de venta, este nuevo Taap Room que se abrirá en Parque Centro, donde también los amantes de la cerveza artesanal podrán disfrutar de todas sus variedades.

Por lo anterior, dijo que para este año esperan aumentar sus ventas entre un 15 y 20 por ciento, una vez que se abra el tercer punto de venta.

La mejor cerveza clara artesanal de México se produce en Saltillo

Fue el mes anterior, asistieron a la edición 14 de la Copa Cervecera del Pacífico en Ensenada, Baja California, con la participación de mil 098 etiquetas, 230 cervecerías y 11 países en las competencias, en la que lograron conquistar cinco medallas.

Recordó que entre ellas, ganaron una de oro con la Mexican Lager, hablando de cervezas claras, ganó como la mejor cerveza de mexico de las lager.

Con Mexican Ligth Lager también obtuvieron medalla de oro; plata con Imperial Stout al igual que con Red Ale Barred Aged; y una de bronce con Brown Ale.

“En nueve años tenemos más de 57 melladas en competencias nacionales e internacionales. En promedio al año participamos en tres competencias como Aro Rojo, Copa quetzal, Cerveza México; son cinco competencias importantes para nosotros y siempre tratamos de obtener por lo menos una medalla en cada competencia, en este caso obtuvimos cinco, fuimos la cervecería que más medallas ganó y aparte fuimos la mejor cerveza del festival”, puntualizó.

Huérfana: principal productora de cerveza artesanal en Saltillo.

Más que competencia con otros productores de cerveza artesanal, principalmente de la localidad, dijo que la competencia real es con la cerveceras comerciales.

“Creo que cualquier consumidor de cerveza comercial puede migrar a la cerveza artesanal, los productores de cerveza artesanal de todo México, más o menos tenemos el 1% entonces realmente la competencia no es entre nosotros es con la cerveza comercial, que no es una cerveza mala pero nosotros lo que tratamos de promover con los sabores y todo lo que conlleva una cerveza artesanal que realmente es un alimento vivo”, subrayó.

En el caso de Huérfana, dijo que de las diferentes cervezas que producen, en una relación de 2 a 1, las cervezas claras son las que más se venden, se manejan dos por una obscura, y a lo mejor es el mismo caso con las cervezas amargas.

Cerveza: rica, espumosa y nutritiva

Y como si estuviera en una cata, Sergio Treviño explicó que la diferencia de una cerveza artesanal a una comercial, es como un jugo de naranja.

“Si tú compras uno natural con la naranja recién exprimida, vas a tener todas las vitaminas, minerales y todos los nutrientes de esa bebida, si tu compras una naranjada comercial y pasteurizada, prácticamente ya no tienes los beneficios de la naranja; es lo mismo en la cerveza, cuando tu compras una cerveza comercial, es una cerveza que está estabilizada, está hecha para no estar en cadena de frío, además de ser una cerveza bien elaborada, pero ya no con las propiedades originales de una cerveza.

Afirmó que una cerveza hecha artesanalmente, en el caso de Huérfana no filtran ni pasteurizan, la cerveza se estabiliza con frío, se hace un cool crash para que se clarifique, y listo, ya estás tomando toda una cerveza artesanal.

“Pero no solo estás tomando una cerveza artesanal, también estás tomando vitaminas, minerales, aminoácidos, proteínas, prácticamente la cerveza artesanal es un alimento líquido, tienes todos esos beneficios, tienes algo incluso de levaduras en poca cantidad que te sirve a tu tracto, tienes minerales y todos los nutrientes de los granos que están enteros en una cerveza artesanal, esa es la diferencia a una comercial”, concluyó.