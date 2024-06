Esta es la canción más misteriosa de Internet; nadie sabe quién la canta

La llegada de internet trajo al mundo una posibilidad para comunicarse y conectarse con otros, así como también abrió una puerta a nuevos conocimientos e incluso misterios que a lo largo de los años, se han vuelto objetos de debate e investigación en foros, comunidades y redes sociales.

Uno de los más grandes ejemplos y que se clasifica en el apartado de 'Lost Media' es 'La canción más misteriosa del mundo', tema musical que empezó a viralizarse desde 2019 cuando un usuario comenzó a compartirla en YouTube y también en Reddit, pidiendo ayuda para identificarla, así como a su autor.

Aunque fue relativamente hace poco tiempo que la canción empezó a tomar relevancia en internet, lo cierto es que desde hace varios años se busca a su autor, pues desde que fue grabada de una estación radiofónica alemana en los años 80.

De acuerdo a un artículo hecho por la famosa revista Rolling Stone, fue un hombre llamado Darius S. quien en 1984 grabó las canciones que reproducía el programa 'Musik Für Junge Leute' (Música para jóvenes) de la estación Norddeutscher Rundfunk, temas entre los que se encontraba 'Like the Wind', nombre con el que ahora es conocida popularmente la misteriosa canción.

Sin embargo, el caso comenzó a ser conocido no gracias al usuario que la compartió en Reddit, sino por una mujer de nombre Lydia H, hermana de Darius S.

Y es que en el 2004 Lydia creó una página web para su hermano donde pudiera compartir las canciones que tenía guardadas, sitio en el que fue compartida la canción 'Like the Wind'.

Sería hasta 2007 que la misma Lydia comenzó a compartir la canción en otros sitios para intentar identificar a su autor.

Desde entonces y hasta la fecha, lo que comenzó como una simple duda de un fan se convirtió en una exhaustiva investigación por parte de cientos de personas en internet, pues incluso han formado comunidades y foros exclusivos con el fin de encontrar al autor original de la canción.

Por supuesto, no ha sido nada fácil, pues como la canción habría sido creada en los años 80 o tal vez incluso antes, el saber quién es su cantante original e incluso su nombre se ha vuelto una tarea casi imposible.

Aunque, nunca hay que subestimar a la comunidad de internet, ya que a través de los años han dado con posibles cantantes que serían el autor original de 'Like the Wind', sin embargo, al momento no se ha podido corroborar que el tema pertenezca a uno de ellos.

Otras canciones encontradas

Cabe señalar que 'Like the Wind' no es la única canción en su tipo, pues al rededor de los años se han sumado otros temas musicales a la comunidad de 'Lost Media' en Internet.

Algunos, gracias al esfuerzo de internautas interesados en el tema, han sido encontrados junto con sus autores originales, como recientemente ocurrió con 'Wagamama' de la cantante japonesa Sara Minase y 'La canción de Alicia', la cual recientemente fue encontrada y cuyo nombre original es 'Dreams 4ever' de la banda 'Bad Influence'.