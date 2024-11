Esta divertida película lleva 15 semanas en el top de lo más visto de Netflix 

Desde hace semanas no importa en qué momento abras Netflix, siempre en algún lugar del top de lo más visto en México estará esta película.

¿De qué trata SING?

La película animada "Sing", "¡Canta!" o "Sing: ¡Ven y canta!" se ha convertido en un fenómeno mundial, cautivando a grandes y pequeños con sus entrañables personajes y sus contagiosas melodías que traen grandes éxitos de regreso.

Esta producción de Illumination Entertainment nos sumerge en un mundo lleno de color y música, donde un grupo de animales con grandes sueños se enfrentan a sus miedos y descubren su talento oculto.

La historia gira en torno a Buster Moon, un koala optimista que dirige un teatro en decadencia. Para salvar su querido lugar, organiza un concurso de canto donde participan animales de todas las especies y con habilidades muy diversas.

Desde un ratón estafador hasta una madre cerdita sobrecargada, cada uno de los concursantes tiene una razón especial para participar y demostrar su talento, todos con la esperanza de llevarse el gran premio de 100.000 dólares.

Música para todos los gustos

Una de las grandes fortalezas de "Sing" es su banda sonora, que incluye una selección de éxitos pop de diferentes épocas. Desde clásicos como "My Way" hasta canciones más actuales como "Shake It Off".

Pero más allá del entretenimiento, "Sing" transmite un mensaje poderoso sobre la importancia de perseguir nuestros sueños, superar nuestros miedos y creer en nosotros mismos.

La película nos muestra que todos tenemos un talento especial y que, con esfuerzo y dedicación, podemos alcanzar nuestras metas.

Desde su estreno en 2016, "Sing" ha sido un rotundo éxito en taquilla, recaudando millones de dólares en todo el mundo. Tanto que se lanzó una segunda versión en la que regresaron estos entrañables personajes para conquistar otros escenarios internacionales.