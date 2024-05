Las sociedades posmodernas están sometidas por la comunicación masiva, desplazando la tradicional, base de la mercadotecnia y publicidad, particularmente la política/social.

Hoy día, los "influencers" pueden hacer que las verdades parezcan mentiras y/o viceversa, de tal suerte que la opinión pública sobre personas, hechos o circunstancias son manipuladas al gusto del comprador.

Esa manipulación la estamos viviendo en México, en cuestiones de política y gobierno, cuando somos adoctrinados sin tener pleno conocimiento de la realidad, violentados con la sobre desinformación, imponiéndonos criterios de bueno y malo, particularmente entre personas que se resisten a reflexionar a fondo, buena parte de los mexicanos quienes votarán el 2 de junio.

Este tema ocupa a diferentes investigadores de la sociología y psicología, a sabiendas que ese nuevo método puede definir rumbos de formas de gobernar. Incluya intercambios internacionales.

En el caso de la salud humana, es evidente el efecto que producen los comunicadores; le pido reflexione sobre dietas y "recetas" para todo tipo de padecimientos -hasta cáncer-. Remedios curativos sin fundamento; la información sobre las bondades o maldades de la vacunación es un ejemplo.

Elisabeth Noelle-Neumann, -1916-2010- investigadora, doctora en periodismo y politóloga alemana, fue pionera del campo y publicó su "Teoría de la Espiral del Silencio", aceptada y adoptada como principios trascendentes para empoderar ideologías y/o personas.

La tesis de Noelle-Newmann, dice que un grupo que exprese sus opiniones con seguridad y el otro permanezca en silencio, influirá en el público. Quienes opinan abiertamente aparentan tener más partidarios de los que realmente tienen; los que callan tienden a perder seguidores, favoreciendo la posibilidad de unirse a quienes se muestran confiados y sólidos en público; incluso llegan a cambiarles sus opiniones sobre temas diversos.

Así, se crea un proceso con forma de espiral, donde uno de los bandos llega a dominar sobre otro, inclinando la opinión pública.

Dice: "La percepción de que una idea es mayoritaria no está ligada necesariamente al número de personas que efectivamente la comparten, sino a la capacidad de sus portadores de presentarla como tal a partir de los medios con los que cuentan y su predisposición a comunicarla".

Por eso, los partidos y sus políticos tienden a pagar "granjas generadoras de opinión" e "influencers", quienes ensalzan sus posturas y acontecimientos. Recuerde la sobreinformación posterior a los debates mexicanos.

Aunque es nuevo tal conocimiento, existen antecedentes importantes, caso de lo definido por Jean Jacques Rousseau, en su "Contrato Social"; analizo´ el concepto de opinión, afirmando: "estoy hablando, sobre todo, de la opinión pública, un factor que desconocen nuestros teóricos de la política, pero del que depende el éxito de todo lo demás".

En el mismo pensamiento, David Hume, en su "Tratado de la Naturaleza Humana", asentaba la importancia de la soledad y el miedo al desprecio.

Es evidente que la opinión pública hace que las personas lleguen a formarse criterios, consecuente decidir a quién otorgarle apoyo.

Tratándose de usos y costumbres, pueden lograr que la postura del ciudadano se modifique hasta establecer reglas y normas que se transformarán en leyes político/sociales.

Baste el ejemplo de cómo la izquierda mexicana, al llegar al poder y tener recursos materiales para manipular la comunicación masiva, han logrado movilizar el pensamiento social y la interpretación de hechos -como la violencia y narcotráfico- considerándolos normales. "No pasa nada" no son simples palabras al viento, son dardos que pegan en el blanco.

Las mañaneras son una herramienta ideal para convencer a los perezosos mentales. "¡Sin ellas… me tumban!".

Mihály Csikszentmihályi, psico´logo de la Universidad de Chicago, presentó su descubrimiento en este campo, en un simposio sobre opinión pública en enero de 1992, en la Universidad de Mainz.

La exposición presentada por Csikszentmihályi, bajo el título "Public Opinion and the Psychology of Solitude", demostró que casi todo el mundo se siente desgraciado cuando esta´ solo.

La soledad sensibiliza al individuo "ablandándolo", disponiéndolo a aceptar lo que le impongan con la repetición del mensaje, generándole opinión.

En esa "Espiral del Silencio", ante el temor de no ser aceptados por nuestras ideas, callamos y dejamos espacios a quienes piensan diferente; terminamos solos, reblandecidos y algunos -no pocos- aceptando la imposición de ideas, ahora transformadas verdades.

Recuerde aquella regla básica: "el que no ejerce liderazgo deja que otro lo ocupe". Nuestros politiqueros de oposición. Así, podemos entender por qué los "clasemedieros, aspiracionistas y liberales" están callados.

Desafortunadamente, muy pocos ciudadanos están dispuestos a buscar información para analizar e interpretar los intentos de manipulación; otros más padecen "pereza intelectual" y abren sus canales de aceptación por los que les imponen modas, redefinen paladares y, muy peligrosamente, tendencias de pensamiento filosófico/político.

Sé que éste es un diálogo árido, pero le pido reflexione y participe en lograr el cambio de quienes no tienen o quieren utilizar sus argumentos intelectuales/emocionales para defenderse. ¿Nos esforzamos?

[email protected]