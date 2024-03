Espera Sedu incremento en matrícula escolar en la región sureste

En el próximo ciclo escolar de agosto, se espera tener un aproximado de 570 mil niños y niñas en educación básica, lo que representa un aumento del 3 al 4 por ciento en la región sureste, en comparación con años anteriores, informó la subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Educación (Sedu) en el estado, Maricarmen Ruiz Esparza.

Ante esta situación reafirmó el compromiso de recibir y brindar educación a todos los niños y niñas que lleguen, sin importar su procedencia, ni el momento en el que arriben. "Lo que no podemos hacer es dejarlos y privarlos de la educación que requieren", enfatizó.

Abundó que la región sureste de Coahuila experimenta un flujo significativo de familias que se trasladan a la zona, lo que influye en el incremento de la matrícula escolar.

Expuso que continúa abierta la preinscripción a preescolar y aclaró que aún y cuando hayan pasado las fechas, siempre se buscarán opciones en el ánimo de atender a quienes requieran del servicio.

Explicó que aún no es posible determinar el número exacto de estudiantes que podrían no encontrar lugar en la escuela de su elección e indicó que esta situación se evaluará después del regreso de las vacaciones de Semana Santa y será entonces cuando revisarán cada situación de manera particular.

Además, comentó que está próxima la conclusión de la construcción de una escuela secundaria, así como la planificación para edificar una primaria en el área de la Hacienda Narro, donde se observa una concentración de viviendas de las personas que arriban a la ciudad.