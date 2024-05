Escuelas de Nazareno con clases en línea por hepatitis

Directores de siete escuelas de educación básica de la localidad de Nazareno, del municipio de Lerdo, que atienden a alrededor de mil estudiantes, tomaron la decisión de suspender las clases presenciales y continuar con el ciclo escolar 2023-2024 en línea, mientras se resuelve el brote de hepatitis A.

Fernando Ulises Adame de León, subsecretario de Educación en la región Laguna de Durango, informó que se trata de tres jardines de niños, tres primarias y una secundaria.

"Los directores tomaron la decisión de preferiblemente irse a tomar clases en línea, y el que por sus eventos, porque hay varios eventos que están programados, no puedan suspender, nada más le encargamos a los niños. Es un problema general, es un problema que involucra no solamente a las escuelas sino también extraescolar", apuntó.

El funcionario dijo que la Jurisdicción Sanitaria No. 6 les recomendó no suspender las clases presenciales, pero que si los directores de los planteles deciden llevar la educación a distancia, no hay ningún problema.

Mencionó que ayer enviarían un comunicado con todas las recomendaciones de la Secretaría de Salud, entre ellas, evitar la venta de alimentos tanto al interior como en el exterior de las escuelas, que se fomenten prácticas de higiene como el lavado de manos y que si hay clases presenciales, que niños y niñas acudan con agua embotellada a las aulas.

Adame de León indicó que hasta ayer, las autoridades de salud les habían reportado cuatro casos positivos en menores de Nazareno, aunque no ahondó en mayores detalles.

En la escuela primaria Cuauhtémoc del turno matutino, los padres y madres de familia recibieron mensajes de whatsapp que decían: "Hola señoras, buenas noches. Ya está confirmado que estas dos semanas estaremos por línea de whatsapp, los niños no se presentan hasta nuevo aviso". En esta institución educativa se tienen matriculados a 350 estudiantes y son atendidos por 20 docentes.

La última actualización de la Secretaría de Salud de Durango es de 41 casos de hepatitis A en toda la entidad; 25 se notificaron en Durango capital y 16 en la Jurisdicción Sanitaria No. 2 de La Laguna, aunque no se especificó en qué municipios se reportaron.

En Nazareno, lo que oficialmente han dicho las autoridades sanitarias locales, es que una niña de 9 años falleció a causa de insuficiencia hepática y que dos de sus hermanos, de 5 y 10 años, también dieron positivo a este padecimiento; uno de ellos fue internado en recientes días en el Hospital Nuevo de Gómez Palacio y se reportó estable.

La niña que murió era estudiante de la escuela primaria General Francisco Villa del turno vespertino, ubicada en el mismo edificio que la escuela Cuauhtémoc, donde esta semana, el director Óscar Arellano de León, dijo que tenía conocimiento de siete casos sospechosos y que algunos menores presentaron diarrea, vómito y dolor abdominal.

¿Qué es la hepatitis A?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS):´ Es una inflamación del hígado que puede causar morbilidad de moderada a grave.´ El virus se transmite al ingerir agua o alimentos contaminados o por contacto directo con una persona infectada.´ Casi todos los pacientes se recuperan totalmente y adquieren inmunidad de por vida. No obstante, una proporción muy pequeña de las personas infectadas por el VHA, puede fallecer a causa de una hepatitis fulminante.