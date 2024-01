'Es una violación a la Constitución', dice AMLO al criticar a la SCJN por negativas a Lenia Batres

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que "es una violación a la Constitución" y que "no está bien que se dé ese mal ejemplo" el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya negado a la ministra Lenia Batres inscribirla al ISSSTE y a recortarle el salario, como lo había solicitado.

A pregunta expresa en su conferencia de prensa mañanera, AMLO recomendó a la ministra Batres que "haga sus cuentas" y que devuelva a la Tesorería de la Federación el monto de su salario, que excede lo que gana el presidente de la República, y que sea ella misma la que se inscriba al ISSSTE.

"Creo que sí es una violación a la Constitución, que no está bien que den ese mal ejemplo los ministros de la Suprema Corte, porque es el órgano superior del Poder Judicial y tiene como encargo la aplicación de la Constitución. Entonces, si ellos no la respetan, en la letra y en el espíritu, en la forma y en el fondo, y empiezan a retorcer los ordenamientos legales, como si se tratara de cualquier abogado, con todo respeto 'huizachero', pues no ayuda a que se establezca un auténtico Estado de Derecho. Ya ven que en el discurso, 'la ley es la ley', 'el Estado de Derecho', ya debe hacerse a un lado la simulación y que de verdad haya un Estado de Derecho, no de chueco", dijo AMLO.

"Lo otro, pues es una cuestión voluntaria, si un ministro o una ministra no quiere ganar más que el presidente, pues que haga sus cuentas y que devuelva el dinero a la Tesorería de la Federación, creo que eso no se puede dejar a nadie, y que si quiere ir al ISSSTE, pues que ella se inscriba y que no vaya a las clínicas privadas, donde ciertos personajes, al menos me consta de uno, del más alto nivel, que con ese fondo de atención médica privada, se hizo una cirugía plástica, respingo la nariz", añadió el presidente.

En Palacio Nacional, AMLO reiteró que presentará una iniciativa para reformar al Poder Judicial, y en donde, entre otros temas, se buscará que nadie gane más que lo que obtiene el presidente de la República.

"Vamos a presentar esta reforma al Poder Judicial, una iniciativa de reforma el Poder Judicial, y ahí vamos de nuevo a tratar el tema de que se respete la Constitución y que nadie gane más que lo que obtiene el presidente de la República, como lo establece el artículo 127", dijo.