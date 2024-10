Es necesario conocer al mosquito transmisor del dengue para combatirlo

El dengue es una enfermedad endémica en México y los brotes son cíclicos cada 3 a 5 años, siguiendo los patrones estacionales que corresponden a los meses cálidos y lluviosos, por lo que los huevos de los mosquitos Aedes aegypti, vector principal de dicha enfermedad eclosionan, emergen y se reproducen rápidamente.

En este año, tan solo en La Laguna de Coahuila y Durango hay más de 930 casos positivos y los municipios con la mayor incidencia son Torreón, Francisco I. Madero y Gómez Palacio.

Aldo Ortega, doctor en Ciencias Biológicas con especialidad en Entomología Médica, adscrito al departamento de Parasitología de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) Unidad Laguna, dijo que aunque el caso de esta región no es una situación aislada, es preocupante el número de casos, que se dan por la gran disponibilidad de hábitats larvales potenciales.

Esos últimos últimos, comúnmente se conocen como criaderos y es donde los mosquitos hembra ponen sus huevos; se pueden encontrar en cualquier recipiente con agua limpia, desde la tapa de un envase de refresco hasta una cubeta, una lavadora, un tinaco, un florero, bebederos de animales, y/o llantas de vehículos, ubicados dentro o cerca de las viviendas.

El mosquito adulto Aedes hembra, pone los huevos en las paredes interiores de los recipientes que contienen agua para después dar paso a las larvas y luego a las pupas, que se convierten enmosquitos adultos que vuelan. La hembra Aedes aegypti es responsable de la transmisión del dengue, porque necesita sangre humana para el desarrollo de sus óvulos y para su metabolismo.

El investigador, lleva 20 años dedicado al estudio de los mosquitos y dice que en el mundo, hay alrededor de 3,500 especies, de las cuales 250 se encuentran en México y de ellas, entre 5 y 10 han sido incriminadas como vectores importantes de enfermedades. Los virus transmitidos por artrópodos (arbovirus) infectan a los seres humanos, principalmente a través de la picadura de artrópodos hematófagos, como los mosquitos.

“El dengue es un problema multifactorial, es una enfermedad introducida por un virus, propiamente llamado el virus del dengue y este virus es transmitido a los humanos por la picadura de un mosquito, solamente se conocen dos especies aquí en México que pueden transmitir esta enfermedad, una es Aedes aegypti y la otra es Aedes albopictus, una de las dos, está presente aquí en nuestra región, que es Aedes aegypti, una especie de mosquito muy adaptada a las condiciones urbanas y suburbanas de nuestro país y de latinoamérica”, detalló.

CAMBIO CLIMÁTICO

Ortega, comentó que hace unos quince años, se decía que el mosquito transmisor del dengue solamente se podía desarrollar en una altura límite aproximada de mil metros sobre el nivel del mar, pero que en la actualidad, se ha encontrado Aedes aegypti en lugares con climas templados, que superan dicha altitud.

“¿Qué significa esto?, que son ya regiones frías, regiones altas, regiones templadas, en donde antes no había ni dengue ni Aedes aegypti, que es el mosquito vector, ahorita empieza a haber y esto se debe sobre todo a un efecto de adaptación del mosquito, en otras palabras, el mosquito se está adaptando para colonizar regiones en donde antes no estaba y el problema con esto es que ciudades como la Ciudad de México, Toluca, que son ciudades elevadas, son ciudades de clima templado, empezamos a encontrar estos mosquitos y empieza a haber casos de dengue y es preocupante”, indicó.

CUATRO SEROTIPOS

El doctor dijo que actualmente, se encuentran en circulación cuatro serotipos del dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4) y que todos pueden producir las formas graves de la enfermedad; la enfermedad se clasifica en Dengue No Grave, Dengue con Signos de Alarma y Dengue Grave.

“Es el mismo virus pero diferentes variables genéticas, provocan diferentes viremias cada uno de ellos, normalmente entra un serotipo, se distribuye por todo el país y luego otro y así. Se dice que tú puedes generar inmunidad solamente a un serotipo, es decir, si te dio dengue, vamos a suponer que fue el serotipo uno, ya eres inmune al serotipo uno pero no al dos, ni al tres ni al cuatro.

Por eso se dice coloquialmente que solamente te puede dar dengue cuatro veces en la vida, no está muy bien estudiado, eso es lo que se dice en la literatura, no se sabe con certeza si así puede ser.

Estos serotipos, así como cada cinco años hay epidemias de dengue,más omenos cada 20 años cambian los serotipos, puede que esté circulando el tres y el uno aquí de manera simultánea en nuestro país, pero de aquí a unos 20 años van a cambiar y circularán otros serotipos distintos, por eso la población que nunca ha estado expuesta a estos virus, estamos hablando de personas demenos de 20 años, son losmás susceptibles a contraer la enfermedad, porque la gente como nosotros, que tenemosmás de 20 años de edad, probablemente ya estuvimos expuestos a uno de estos serotipos”.

TRANSMISIÓN, UN CICLO DE MOSQUITOS Y HUMANOS

El virus del dengue se transmite a los seres humanos por la picadura de mosquitoshembra infectadas,principalmente del mosquito Aedes aegypti. Ortega dice que hay mosquitos infectados ymosquitos infectivos.

“Vamos a suponer que emerge una hembra, apenas de la pupa, esa nunca ha picado, no tiene el virus todavía en su cuerpo porque no lo ha adquirido, esa mosquita pues va a buscar picar, buscar alimentarse de un ser humano, si le pica a un ser humano y este ser humano no está contagiado con el dengue, no hay problema, lo único que va a pasar ahí es que te va a sacar poquita sangre, eso hasta ahí va a quedar.

Pero cuando la persona tiene dengue, uno de los principales síntomas es que te provoca fiebre, eso lo detectan los mosquitos, un mosquito tiene que ir a dos personas, dos seres humanos pero una está más caliente que la otra, una está en un cuadro febril, esa le va a gustar más, entonces llega el mosquito, le pica a esta persona infectada con dengue, ese mosquito chupa la sangre y en esa sangre van los virus, entonces ahí, ese mosquito se convierte en un mosquito infectado, se va y le puede picar a otra persona.

Tiene tres días y medio, dependiendo de la temperatura para que ese mosquito que se infectó pueda asimismo infectar, quiere decir que si recién se infectó y al otro día o ese mismo día le vuelve a picar a otra persona, esa otra persona no se va a infectar, ¿por qué?, porque los virus que están en el estómago del abdomen del mosquito, tienen que llegar a las glándulas salivales para que una vez en las glándulas salivales puedan ser transmitidos.

Entonces, para que del estómago pase a las glándulas salivales pasan como tres días, eso se llama periodo de incubación extrínseco, está infectado el mosquito, pero eso no significa que pueda transmitir la enfermedad. Si ya pasaron, vamos a ponerle cuatro días y ese virus ya llegó a las glándulas salivales del mosquito, ese mosquito ya no es un mosquito infectado, ya es un mosquito infectivo y ya puede transmitir la enfermedad. Entonces es un ciclo que tiene que ver con los mosquitos y los humanos”.

CONOCE A TU ENEMIGO

El entomólogo médico destacó la importancia del conocimiento de la biología, ecología y taxonomía para poder combatir al mosquito transmisor del dengue. Citó El Arte de la Guerra, escrito por Sun Tzu: “conoce a tu enemigo para poderlo atacar”.

“Necesitamos de los científicos, de los entomólogos, de estudiantes, ecólogos, académicos para poder desarrollar estrategias, ellos son los que nos dicen cómo atacarlos, cómo controlarlos, qué aplicar, cuándo aplicar, necesitamos de este conocimiento, es esencial. En otras partes del mundo de repente hay dengue y están controlando culex, cero control, hay paludismo y están controlando aedes, cero control. Los mosquitos, en este caso el dengue, debes de controlar al mosquito vector, no a todos los mosquitos, al mosquito vector que en este caso es aedes aegypti”.

Para el investigador de la UAAAN, las autoridades de salud pública federales están haciendo un esfuerzo monumental para controlar al mosquito, aunque dejó en claro que las acciones son distintas, pues las condiciones climatológicas varían en municipios como Torreón, Coahuila, ubicado al norte del país, y en ciudades como Tapachula, Chiapas, localizada al sur.

RESISTENCIA A INSECTICIDAS

El doctor indicó que desde hace algunos años, se documento que la especie Aedes aegypti ha mostrado resistencia en cierto grupo toxicológico de insecticidas, específicamente los Piretroides.

“Y es por eso que parte esencial de las medidas de control químico pues es rotar, si tienes estos insecticidas y tu población de mosquitos, ahora vas a cambiar de producto y ahora vas a utilizar productos de otros grupos toxicológicos que tienen sitios de acciones diferentes, como los carbamatos y los organofosforados, principalmente.

No esmi intención hacer polémica ni controversia, sé que hay grupos ecologistas que están en contra del uso de los organofosforados, bueno, esas voces tienen razón por la parte ecológica, por la parte ambiental, pero por otro lado tenemos estos brotes epidémicos, la parte de salud pública, para bien o paramal, los insecticidas organofosforados están resultando efectivos.

Son insecticidas que se usaban hace muchos años, se dejaron de utilizar cuando llegaron losPiretroides, pero ahora, el uso excesivo e intensivo de los Piretroides provocó esta resistencia y no son resistentes a los organofosforados, es por eso que se están usando nuevamente”.

PREVENCIÓN

Los huevos de Aedes aegypti pueden resistir las condiciones ambientales secas durante más de un año, por lo que el especialista coincidió con las autoridades de salud en el sentido de que la prevención y el control del dengue debe ser intersectorial e involucrar a la familia y a la comunidad.

Destacó la importancia de que la población evite la recolección de agua en recipientes al aire libre, para que no se conviertan en lugares de reproducción de mosquitos y cubrir adecuadamente los tanques y depósitos de agua. Aconsejó el uso de mosquiteros en puertas y ventanas o el uso de insecticidas domésticos, usar camisa de manga larga y pantalón largo para exponer lo menos posible la piel, y el uso de repelentes.

“Espero que almenos esta entrevista sirva para hacer un poquito de conciencia, para que se den cinco o diez minutos para salir a sus patios y eliminar los cacharros, estos contenedores artificiales que pudieran acumular agua y albergar larvas de mosquitos”, concluyó.