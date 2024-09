Epigmenio Ibarra justifica el uso de gases en protestas y arma encontronazo con Miriam Moreno y Ciro Gómez Leyva

El productor mexicano y militante de la 4T, Epigmenio Ibarra dio una respuesta que se ha hecho viral en redes, causando indignación por la forma en que interrumpió y negó las acusaciones de la periodista Miriam Moreno sobre el uso de gas para diluir la protesta por la reforma al Poder Judicial.

Fue en el espacio informativo de Ciro Gómez Leyva, en el que Epigmenio cuenta con una participación semanal, en el que se invitó a la discusión a la periodista Miriam Moreno, en la que reprochó al productor el uso de gas combinado con químicos.

Estos para diluir la protesta ciudadana a las afueras de la Casona Xicoténcatl, antigua sede del senado, en la que las y los senadores discutieron la reforma al Poder Judicial propuesta por AMLO, tras la interrupción de los manifestantes en San Lázaro.

Miriam Moreno, quien estuvo dando cobertura a los hechos a las afueras de la sede alterna del Senado, narró que durante la manifestación, los policías de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de México activaron extintores mezclados con algún químico que provocó irritación en los ojos y en la garganta de los manifestantes.

Epigmenio Ibarra desestimó el testimonio de la periodista y en un determinado momento declaró: “Siento que no te han gaseado lo suficiente. No, no han sufrido lo suficiente”, dijo Ibarra.

Las consecuencias de la respuesta

En redes sociales rápidamente se viralizó el clip con la respuesta de Epigmenio Ibarra a la periodista Miriam Moreno, por lo que los usuarios se pronunciaron al respecto.

La activista Saskia Niño de Rivera compartió a través de X (antes Twitter) una serie de críticas en la que acusó a Epigmenio de ser un “misógino”.

Quienes también se pronunciaron fueron las mujeres que integran la colectiva feminista “Brujas del Mar”, en un post en el que expresaron su solidaridad con la periodista Miriam Moreno.