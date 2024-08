¿Envejece la población en la Zona Metropolitana? Se ha duplicado el segmento de adultos mayores

En las últimas dos décadas prácticamente se ha duplicado la proporción de adultos mayores en la Zona Metropolitana de La Laguna, al pasar de 7.1 por ciento de la población en el año 2000 a 16.1% en el 2024. Gran parte de estos abuelitos ya no trabajan pero no debido a que no cuenten con la necesidad sino por la falta de oportunidades.

En el marco del Día de los Abuelos, Luis Alfredo Medina, coordinador de información en el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI), dijo que en La Laguna se tiene un registro de 196,154 adultos mayores de 60 años, que cada vez presenta una proporción de la población más alta.

En el año 2000 representaban el 7.1% pero en 2024 ya duplicaron esta cifra y alcanzan el 16.1% de la población de la Zona Metropolitana. De acuerdo a la estadística de Inegi, en 2010 este sector era el 8.5% de la población en la región, en 2020 eran el 11.5% y llegaron a 16.1% al primer trimestre del presente año.

Señaló que el 55% son mujeres y el 45% son hombres, esto debido a que las mujeres son quienes tienen más oportunidad de llegar a una edad avanzada por las mismas condiciones de vida, generales y diversas en cada género.

Mencionó que, de toda esta población mayor de 60 años, un 28% se mantienen todavía activos en la economía.

"Estamos hablando de 54,194 personas de la tercera edad que siguen trabajando y un 72% se mantienen inactivos, es decir, 141,960, sin embargo, de esta población inactiva, un total de 25,458 adultos mayores de 60 años regresarían a la actividad económica si tuvieran alguna oportunidad laboral, desafortunadamente cuando creces las oportunidades de trabajo se van reduciendo", manifestó.

Indicó que, de la población inactiva, solamente el 47% se encuentra pensionado o jubilado.

El investigador dijo que la mayoría de los viejitos que sí trabajan se dedican al sector comercial y al de servicios, principalmente, actividades terciarias debido a que ya no cuentan con la fuerza física para actividades como la industria extractiva, manufacturera, o de la construcción. Además, gran parte se encuentra dentro del sector informal.

Medina López refirió que la Zona Metropolitana de La Laguna se considera joven, pues la edad promedio de la población es de 30 años, esto generalmente se debe al dinamismo económico que prevalece en este tipo de áreas metro en el país, a diferencia de las zona rurales, donde existe una mayor fuga de talento en cuanto a personas jóvenes que se van a las áreas urbanas y las comunidades terminan con población más anciana.

En 1982 se decretó conmemorar, a nivel internacional, el mes de agosto como el de la vejez; y en México se determinó que el día 28 del mismo mes sería considerado como el Día del Abuelo.