Entregan Preseas al Mérito Magisterial a docentes de La Laguna

Con motivo del Día del Maestro 2024, el gobierno de Coahuila entregó esta mañana Preseas al Mérito Magisterial a poco más de 128 docentes de la región Lagunera con 30, 40 y 50 años de servicio y Tareas Relevantes. Además, la autoridad estatal rifó dos automóviles y el ayuntamiento de Torreón, cinco viajes a Mazatlán, Sinaloa.

El evento fue encabezado por el gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas; el secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn; el alcalde de Torreón, Román Cepeda González; el secretario general de la Sección 35 del SNTE, Arturo Díaz González y Javier San Martín Jaramillo, secretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, entre otras personalidades.

Entrega de preseas del día del maestro (Fernando Compeán)

En su intervención, el mandatario estatal felicitó al magisterio y dijo que en Coahuila están “unos de los mejores maestros de México”. Dijo que el trabajo del docente es casi igual a la responsabilidad que tienen los padres de familia pues tiene que ver con parte de la formación y el desarrollo de lo más valioso que tiene el país y que son las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Mencionó que el magisterio también es parte de la potencia nacional que hoy es Coahuila. “Nada más así en números directos, somos el principal productor de leche de este país, de plata refinada, somos el productor número uno de vehículos de todo México, somos de los principales productores de metales, y eso sucede porque tenemos mujeres y hombres trabajadores echados pa’ delante, formados por maestros y maestras de Coahuila, o sea que el desarrollo, la competitividad, los buenos indicadores que hoy tiene nuestro estado en gran medida es por su trabajo, por el trabajo de miles de maestras y maestros de Coahuila que a lo largo de muchas generaciones han formado a quienes hoy para lograr estos indicadores, así que muchas felicidades”, indicó.

Entrega de preseas del día del maestro (Fernando Compeán)

En su intervención, Garza Fishburn reconoció la trayectoria personal de los docentes y dijo que uno de los más altos galardones que se pueden recibir en la humanidad es precisamente poder acompañar a niñas y niños, adolescentes y jóvenes en su desarrollo y bienestar. “Sin duda es una de las tareas más sagradas que pueden existir y ustedes las han llevado a buen puerto, les quiero agradecer y reconocer profundamente esa trayectoria de mucho compromiso, de mucha entrega, de dedicación y profundo impacto en la vida de nuestros jóvenes estudiantes”, declaró.

Entrega de preseas del día del maestro (Fernando Compeán)

Por su parte, el líder de la Sección 35, felicitó a los docentes y les agradeció “por haberlo dado todo a cambio de nada, yo siempre he dicho que los maestros de la nada, construimos todo”. Le dio las gracias a Manolo Jiménez por el apoyo que les ha dado para todos los eventos y agregó que la mejor profesión que existe en el mundo es la de ser maestro. “Porque a pesar de muchas dificultades que nos toca en el transitar de nuestra vida como docentes, algunos nos tocó trabajar en la sierra o en la selva, ahí estamos siempre, dando la cara por este país y que este país lo sepa hoy y siempre, que siempre hemos sido parte importante en todos los procesos de cambio que han existido y hoy no es la excepción, estamos listos y prestos. Y a pesar de que en una etapa de la vida, me duele decirlo pero así fue, trataron de desprestigiarnos queriéndonos quitar ese gran don que teníamos, ese prestigio que teníamos en la sociedad, hoy, con el trabajo de ustedes, hemos demostrado que somos lo contrario a lo que decían”, apuntó.

Entrega de preseas del día del maestro (Fernando Compeán)

En su discurso, el alcalde Román Cepeda dijo que desde su responsabilidad al frente de la administración municipal, le compete generar las condiciones para que los niños, jóvenes y docentes salgan sin temor a sus escuelas. Agregó que en coordinación con los demás órdenes de gobierno, seguirá trabajando para mantener y el orden en la ciudad. “Gracias por dedicar su tiempo y su vida a cultivar gente, a construir el presente y el futuro de Torreón, de La Laguna y de Coahuila. En lo particular en estos dos años y cuatro meses he dado cuenta y he sido testigo del trabajo y el compromiso que han dejado cada una y cada uno de ustedes”, comentó.

Por el Día del Maestro, este 15 de mayo hubo suspensión de clases en las escuelas de educación básica y esta semana, se han hecho distintos festejos por parte de las distintas delegaciones sindicales por lo que hubo planteles que además de este día se tomaron otro más de descanso. Con apoyo de los gobiernos de Coahuila y Durango y del Centro Universitario Centro Universitario Trilingüe, la Sección 35 rifó esta semana automóviles, motocicletas y televisiones entre los docentes agremiados de la Comarca Lagunera.