Ensayo sobre la cultura

Yo no sé cómo sea el cielo o el infierno, no conozco a alguien que haya estado ahí y vuelto a contar sus experiencias. Suponemos su existencia y muchos están dispuestos a sacrificarlo todo por alcanzarlo; hasta se vive una vida insatisfecha.

¿Qué intentamos encontrar allá? La Felicidad. ¿Y en qué consiste? Algunos podrán explicar en qué consiste la suya, pero muchos se la pasan buscando la respuesta sin encontrarla. Entonces es cuando acuden a otros para que se las defina y caen en los engaños, en las medias verdades, en las suposiciones, en que nos promuevan un sentimiento de que somos pecadores y necesitamos rehabilitar nuestro comportamiento, para que después de esta vida gocemos de la felicidad que ellos dicen que hay.

¿Qué es la felicidad? La pregunta no está contestada. Agregan de que te vas a salvar. ¿De qué? De un supuesto castigo. ¿Por qué? Porque te lo mereces, aunque no hayas hecho nada malo para que te lo impongan.

A muchos no les gustará lo que digo, pero todas estas cosas no te permiten ver lo que existe a tu alrededor; sobre todo, te alejan de la oportunidad de disfrutar lo que te ofrece la existencia.

¿En qué consiste la felicidad para ti? No permitas que nadie te lo defina. Yo intento descifrar la mía y he hecho las siguientes reflexiones:

1).Soy un animal racional, lo cual supone que tengo inteligencia, pero también sentidos y que el complemento de los dos es lo que me diferencia de las otras especies.

Por lo general, le doy gusto a los sentidos buscando el placer; que cuando se hace con moderación es benéfico. El problema es cuando vienen los abusos; es cuando la inteligencia debería entrar en juego marcando los límites; no porque sea pecado, sino para proteger mi propia salud.

Satisfacer mi parte sensorial no es tan problemático. Satisfacer mi parte intelectual es lo que me costaría más problema. La misma sensibilidad corporal me lleva al placer estético en todos los niveles; desde un carro bonito hasta la obra de arte. En los niveles superiores, tiene más importancia la parte inteligente que maneja lo emocional y la voluntad.

La misma naturaleza puede producirme placer si se aprende a verla.

Seguimos con nuestras facultades mentales; es indagatoria, busca respuestas sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Al día de hoy hemos acumulado mucha información y sabemos lo que antes ignorábamos. Pero también se han tenido que vencer barreras de aquellos que se conforman con la superficialidad y temen las contradicciones porque ponen en riesgo su posición en la sociedad. Hacemos ciencia y filosofía; vamos conformando la cultura y la civilización.

Otro elemento, vivimos en sociedad. No podemos vivir sin el otro. Al principio de nuestras vidas somos totalmente dependientes, y con el tiempo nos vamos liberando hasta depender de nosotros mismos y hacernos responsables de otros. Aquí es donde tendríamos que definir la libertad, la humana, que curiosamente se rige por leyes de todo tipo: jurídicas, morales, estéticas, naturales, etc.

Somos un cúmulo de potencialidades que a través de nuestra vida tenemos que desarrollar, lo cual supone un esfuerzo. Llegar a ser algo o alguien va a requerir de un trabajo de todos los días y te dará cuenta de que la satisfacción consiste en recorrer ese camino, en el cual, algunas veces te perderás.

Realizarte. Una de las cosas de que te provee la inteligencia es de ser consciente de qué eres y de la necesidad de que te respondas para qué eres. Nadie te lo puede decir más que tú. De ahí saldrán tus metas de vida, tus necesidades, los medios para conseguir los fines.

Vivir para tener o vivir para ser. Lo eliges. El charlatán te dirá que necesitas tener; si no te respondes primero cuál es el objetivo de tu vida, no sabrás qué necesitas tener. Los tontos se dejan llevar por las apariencias, se preocupan por tener y nunca son felices, sacrifican su existencia por perseguir una ilusión que no será de tapar tu vacío. Estas son algunas reflexiones; nada más.