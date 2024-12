ENSAYO SOBRE LA CULTURA

HISTORIA DE LA FICCIÓN

La ficción son todos esos cuentos de los que nos rodeamos desde el principio del mundo para darle una explicación y un sentido a nuestra existencia. Pensamos que en los tiempos actuales esas cosas ya no suceden; más que nunca con las realidades virtuales, los movimientos sociales, y todo lo que inventamos para huir de esta realidad. Aún la misma ciencia se ha visto influenciada por ella. La ficción siempre ha estado ahí para sorprendernos.

Jorge Volpi, escritor mexicano, ha dado a la luz un nuevo libro: La invención de todas las cosas, una historia de la ficción. El pertenece a la generación del crack, y ha escrito una serie de novelas de tinte biográfico. Investiga a fondo sus temas. Además, fue director de canal 22 y se ha dedicado a la academia. El libro que ahora recomiendo es un ensayo donde analiza la historia del mundo, pero desde el punto de vista de la ficción.

Es un autor que no es complicado en su escritura. Te lleva de la mano por una serie de temas que te hacen entender con facilidad. Fue una delicia leerlo.

En el Watts, nos la pasamos reproduciendo textos fragmentados que no te llevan a ninguna parte. Los lees, nada más porque alguien te los manda, como tú lo enviarás a otro; porque no dedicar ese tiempo a la lectura seria que puede abrirte a una mejor percepción de lo que pasa en la realidad; aunque sea, por medio de la ficción.

El libro es un acercamiento a la cultura general. Además de historia, habla de arte, pintura y música. Te da una explicación de los principales movimientos. En literatura, tendrás un largo listado de todos los libros interesantes e importantes a los que te puedes acercar. Nada más por eso, tener un panorama general de la cultura, vale la pena leerlo.

Hay muchos universitarios o profesionistas que ni eso logran tener.

Por otro lado, te das cuenta de que en México están pasando cosas de las que no te enteras. Volpi se ha tenido que ir a vivir a Europa. Desconozco los motivos. Uno puede sospechar que es por falta de afinidades ideológicas. Han sido remplazados por intelectuales del nuevo régimen, pero no sé si para bien o para mal.

No es con el primero que me pasa. Antes ya tenía sospechas de que Eduardo Matos Moctezuma había interrumpido su serie de libros: "Ciudades" por una circunstancia parecida. En el país existen más de cincuenta lugares arqueológicos y solo se dieron a conocer quince. La falta de afinidad ideológica interrumpe los magníficos proyectos. Si querían que los mexicanos se interesaran por el mundo pre hispánico, ese fue un buen modo de promocionarlo. Se le quitó apoyo al esfuerzo.

A lo mejor, como Taibo dice que la editorial ya es socialista, lo que faya es el punto de vista. Ojalá sean suplidos por gente seria que profundice.

Haré unas citas del libro: "Una ficción no demasiado rigurosa, divide la historia de occidente entre Platón y Aristóteles; si el maestro se vio opacado desde la época helenística por sus discípulos, a partir del siglo III fue resucitado por Plotino, de quien se lo apropio el cristianismo. Con Averroes y Tomás de Aquino, Aristóteles vuelve a ganar la partida, sólo para que Marsilio Ficino reintegre a Platón como influencia dominante del renacimiento y del barroco.

Otra cita: "Sin insistir en los dúos trágicos, un tipo de música que no conocemos en Paris, puedo ofrecerles un dúo cómico que todo el mundo conoce allí, y lo menciono claramente como ejemplo de canto, unidad me melodía, diálogo y gusto, del que creo que no carece en absoluto cuando es bien ejecutado para las audiencias que saben escuchar: es el primer acto de la Serva Padrona".

Otra más: "El principio moral que declara el deber de decir la verdad, si alguien lo tomase incondicional y aisladamente tornaría imposible cualquier sociedad, escribe el joven filósofo Benjamín Constant en un folleo de 1796. Tenemos la prueba de ello en las consecuencias muy inmediatas que un filósofo alemán sacó de ese principio, yendo hasta el punto de afirmar, que si acaso no sería un crimen la mentira dicha a un asesino que nos preguntase si un amigo nuestro perseguido por él, se había refugiado en nuestra casa".