ENSAYO SOBRE LA CULTURA

MARIPOSAS AMARILLAS

Lo del título tiene que ver con un libro que recomiendo ampliamente, y que está en oferta por temporada de navidad. El nombre completo es: Mariposas amarillas y los señores dictadores. América latina narra su historia. Una de las curiosidades es que la autora tiene la nacionalidad alemana y se dedica a la edición de libros latinoamericanos en alemán. Su nombre es: Michi Strausfeld. La editorial: Debate.

Me impresiona el profundo conocimiento que tiene de la historia latinoamericana. Pocos lo tenemos. El libro se trata de un ensayo y relaciona la literatura con los movimientos políticos, sobre todo con las dictaduras de los dos sabores: derecha e izquierda.

Aquel que guste del tema político que estamos viviendo a nivel continental y a nivel mundial, ésta es una buena opción para ampliar su panorama; aunque los momentos que vivimos no tienen ni píes ni cabeza. En una de las conclusiones de alguna editorial que he leído dice que en este año, la mayoría de los países del mundo optaron por elegir a los partidos antagónicos al poder. Si el gobierno era capitalista, votaron por el socialismo y viceversa.

Esto me lleva a la recomendación de un segundo libro: No se vayan a asustar, es de filosofía. Título: Breve historia de la filosofía moderna. De Descartes a Wittgenstein. Autor: Roger Scruton. Editorial Ariel Filosofía. Ése no está en oferta. Haré la conexión entre los dos libros.

Antecedente: Me he dado cuenta de que muchos que hablan de libros para defender sus ideas, no los han leído completos. Puedo enumerar desde la biblia, pasando por el quijote, hasta llegar a el Ulises de James Joyce. Si eso es en literatura, en filosofía y en teoría política menos. Por lo general su referencia es lo que otros resumen o dicen de los libros. A lo mejor, un capítulo o un reglón les impactaron y toman la parte por el todo imponiéndola como verdad absoluta. Todos los libros están hechos por hombres; razón suficiente para afirmar que ninguno la tiene. Los libros sagrados pueden estar inspirados por Dios; más al fin de cuentas, también están escritos por personas.

Segundo: En el siglo veinte se analizó la interpretación de los textos y en la obra abierta se afirma que un libro tiene tantas interpretaciones como lectores hay. Esta es una de las razones de la proliferación de las iglesias y de las religiones y de los diferentes tipos de socialismos y liberalismos, (espero no ser excomulgado) tiene que ver con la hermenéutica, la semiótica, la lingüística y ciencias afines. Esto resulta abrumador y supone mucho tiempo de estudio, sobre todo, de libros.

Las pruebas de que muchos no leen los libros que defienden a capa y espada, son muchas. Por ejemplo: En la antología de la novela de la revolución mexicana de Editorial Aguilar, está incluida Cartucho, de Nelli Campobello, que no es novela sino libro de cuentos. Un grupo de amigos de mi padre se pusieron a buscar en el quijote la frase: Los perros ladran, Sancho, señal de que caminamos. Ninguno la encontró. Todo mundo habla de Gramsci y de los cuadernos de la cárcel. Para mí, es una enciclopedia muy suigéneris. (me falta leer el tercer tomo) Temas diversos, analiza autores como Benedetto Croce. Así hay muchos ejemplos. No se pueden poner los huevos en una sola canasta.

Volvamos: Las dictaduras de américa latina vienen a ser las razones de su retraso. Una novela que las retrata es "Yo el supremo" de Roa Bastos. Hay otras novelas, mencionadas en Flores amarillas.

Uno se los fundamentos del Marxismo es Hegel. Curiosamente al llevar sus teorías de la dialéctica idealista, lo negó. Reproduzco una cita de Hegel que saco del libro de Filosofía moderna, pag 253:

Con respecto al amo y al esclavo: "La dialéctica de sus relaciones espera su resolución y esta sólo se produce cuando cada uno de ellos trata al otro no como medio sino como un fin; es decir, cuando cada uno renuncia a la lucha a muerte en que se ha visto empeñado y respeta la realidad y voluntad del otro. Al hacerlo así respetan el imperativo de la justicia: Tratar a los demás como fines y no como medios. Se ven forzados, pues, a considerarse a si mismos de la misma manera que consideran a los otros. Todo hombre se descubre a si mismo como objeto mismo de respeto, situado por encima de la naturaleza, ligado a una comunidad a una red de exigencias recíprocas, contenidas en una ley moral común. Se Trata -en palabras de Kant- de la ley de la libertad".

Esto más bien se parece a Kant que a Hegel. Es un rollote que ya estaba resumido en el segundo mandamiento que Moisés impuso a su pueblo: Amarás a los otros como a ti mismo.

Esto sólo es el comienzo o una de las consecuencias de querer fundamentar el poder del rey y posteriormente, a las democracias. El inicio es Hobbes.

Nota: Algunos pensarán que estos temas no van de acuerdo con una página de sociales. Estoy en contra de pensar que los medios de comunicación y las redes sociales están hechas para los jodidos. Siempre trabajé en medios culturales: En el canal 13 cuando era del gobierno, posteriormente en Radio Universidad, leyendo libros para invitar a la lectura. Con mis artículos cuyo tema siempre ha sido el cultural. Si éste es el único espacio que me han podido asignar, lo agradezco. Lo tengo e intento dignificarlo. Mi intención es subir el nivel intelectual de mi ciudad, como siempre hizo mi padre.