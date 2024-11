Ensayo sobre la cultura

El XIX y XX han sido los grandes experimentos de revoluciones socialistas que en casi todos lados han ido al facazo. Pero la gente insiste, aunque las nuevas insistencias no han sido del todo absolutas. Corea del norte es de los pocos estados que se convirtió en una monarquía. China ha tenido cambios accediendo a ciertas acciones capitalistas. Rusia, se pensaba que iba por el mismo camino, pero Putin la ha convertido en estado imperialista bélico donde no importa el sacrificio de seres humanos con el fin de conseguir sus objetivos, cuando los internos no se resuelven. Sacrificar gente No es el fin del socialismo sino al contrario, dar una vida digna a quienes no han podido tenerla. Ser esclavo de un poder, no es vida digna para nadie.

El liberalismo era el mal en este siglo, pero en el pasado fue el remedio en contra de las monarquías. Parece ser que los socialismos nos llevan de nuevo a las monarquías donde las democracias quieren ser aniquiladas, o darles otra interpretación, tu debes de querer, lo que yo, estado, te digo que quieras. Como en las viejas monarquías te responden ahora, el estado soy yo. Para quitártelos de encima vas a batallar. ¿Cuántas generaciones lleva sacrificadas Cuba?

La democracia no es la panacea, pero te ofrece un mecanismo para salir, si te equivocas. También te da otro para que te pongas la soga al cuello. Pienso que eso es lo que acaba de suceder en los Estados Unidos, y eso nos va a afectar a nosotros.

Los países latinoamericanos insisten, quieren seguir a Cuba, quienes no acaban de solucionar sus problemas vitales. Los huracanes agravan más su problemática y para todo le echan la culpa al cerco económico. ¿Qué Venezuela no los proveyó de petróleo? ¿Qué México no les contrato a sus doctores y les mandó personal calificado para que resolvieran los apagones? ¿Quieren hacer negocios con los países liberales? ¡Ellos son el demonio a vencer! Fácil sería reconocer sus equivocaciones, como en China, y abrirse un poco; hacer un sistema mixto. Los totalitarismos son fatales para la humanidad.

El de los dos extremos. El hombre es un animal racional, o sea, que piensa. Y a lo largo de la historia se ha visto que esa capacidad le sirve para resolver problemas y evolucionar, eso es lo que han sido todas las revoluciones que enumeré la semana pasada.

Los totalitarismos impiden pensar, ellos lo hacen por ti, para tu mal. Mándame a tus hijos para que participen en una guerra absurda, les dijo Kim a sus coreanos norteños, Putin a sus rusos, los judíos, los musulmanes fundamentalistas. Unos por defenderse y otros por atacar. ¿Quién se les opone? ¿Cuáles son los mecanismos de crítica para salir del atolladero y ofrecer nuevas soluciones? Se van anulando.

El pueblo soy yo y ninguna otra voz importa, es lo que acaban de expresar los de morena con los cambios constitucionales y la destrucción del poder judicial como poder independiente.

Lo que más azora es su circo para la solución de problemas que viene a acabar en una burla. Caso concreto, un diputado de Morena, que vino a Torreón nada más por el puesto y que le encanta el teatro. Hizo la faramalla de combatir el dengue, disque fumigando él, no un equipó especialista.

Lo importante era la fotografía. Después hubo de volver a México para votar en contra del poder judicial. Semana después, otro diputado estatal, de Saltillo, aconsejó lo inteligente, hacer limpieza de los alrededores, anular los charcos de agua y todo lo demás que debe hacerse. Ah, pero estamos casados con los morenos que estudiaron en el ITAM.

Lo que se usa es la credulidad de la gente. Se deja llevar, y se deja engañar, por ello funcionan los fakes news. La diferencia entre un sistema liberal es que pueden existir varias voces, y en el sialismo prevalece una, la del dictador.

En el liberalismo se respeta la voluntad de las mayorías, y en el socialismo sólo hay una mayoría, la de ellos. Venezuela y Corea del norte, prueban lo que digo. De Trump ya salieron una vez.

De maduro no han podido salir. La inmigración que sea convertido en un problema continental va de los países socialistas a los Estados Unidos, donde ya no caben, simplemente no caben.

Y van hacia allá porque existen las mejores condiciones de trabajo y los mejores sueldos, aunque estén mal pagados. Por eso las industrias de los países capitalistas corren hacia otros donde pueden abaratar sus la mano de obra. Pero para algo se harán las revoluciones. ¿De qué otra forma se salen de los atolladeros?