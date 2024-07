ENSAYO SOBRE LA CULTURA

ESTAMOS SOLOS

PRD quedó fuera, perdió su registro. Nació siendo combativo y fue quien despejó el camino para que se produjeran los cambios que hubo en el siglo XXI. Tal vez eso le pasó porque la mayoría de sus militantes se pasaron a Morena, como infinidad de personas que comenzaron sus carreras políticas en otros partidos; en cambio, partidos como el verde ecologista, siguen subsistiendo. Desde un principio se supo que en realidad era un negocio familiar. Su compromiso ecológico se ha demostrado por la reacción ante la construcción del tren maya que ha perjudicado los cenotes. No ha dicho ni media palabra. Después de haber colaborado con el PRI toda su vida, al saber que perdía el poder, se cambió a tiempo para seguir disfrutando del privilegio de contar con un presupuesto. El PRI va de capa caída. Alito será el presidente durante los doce años que siguen. Moreira anda por ahí sacando su tajada. ¿Se acuerdan de él? Nos gobernó por 6 años y después de su sexenio resultó que teníamos una deuda impagable. Ahora anda con el discurso de que primero los pobres. Todo el mundo andará con ese discurso para no quedar fuera del presupuesto nacional. El PAN no da mucho color como fuerza política. No logra convencer. El naranja se convirtió en un partido de nenes mimados que cuando les conviene son capaces de cometer traición.

43 % de la nación, no voto por el partido en el poder ni está de acuerdo con sus reformas. ¿Quién podrá defendernos? Ahora si que recurrir a los políticos resultará inútil; bien se ve que más les interesa ellos mismo que la estabilidad de la nación. Un ejemplo puede ser de los presidentes que se exiliaron en Europa y que ahora pueden presumir otra nacionalidad. No se comprometes ni siquiera con las consecuencias de sus actos. Crearon al monstruo, pero no fueron capaces de domarlo. Huyen.

¿Qué es un político? Alguien que maneja bien la palabra para construir mundos imaginarios que casi nunca se lleva a la realidad. Prometer no empobrece. A las personas las puedes mantener engañadas con promesas. Hay pueblos que aguantan mucho y los hay que soportan poco. Los que aguantan mucho puede ser porque permitieron construir una dictadura muy potente que ya resulta imposible quitárselos de encima: ejemplo de Cuba y Corea del Norte.

Aunque se habla mucho de democracia, puede convertirse en un espejismo en la interpretación de ciertos partidos. Cito el libro: Guía ilustrada de la historia moderna de Norman Lowe, editado por fondo de cultura. Pag 592

"En un sistema verdaderamente democrático, los SR, que tenían la mayoría general hubieran formado gobierno, pero Lenin estaba decidido a que los bolcheviques tuvieran el poder, no había manera que se los entregara a los SR, ni siquiera de que lo compartieran ….. La justificación de Lenin para esta medida antidemocrática fue que en realidad era la forma más elevada de democracia, pues los bolcheviques sabían que querían los trabajadores, no necesitaban que un parlamento elegido se los dijera".

Me imagino que una carta similar se tenía Andrés si hubiera perdido las elecciones.

Ahorita estamos por las nubes y hay dinero por todas partes. Nadie se pregunta de dónde sale tanto; mucho menos, de dónde seguirá saliendo. Lo mismo, los asesinatos políticos, ¿Quién los provoca? ¿Cuál es la razón? La inseguridad puede solapar muchos movimientos turbios y a nadie le importa solucionarla, es otro medio de control de la gente: El miedo.

Todas las personas tienen derecho de vivir con dignidad y son los sistemas tanto de extrema izquierda como de la derecha quienes no se los han permitido. La corrupción se encuentra en todas partes, aunque algunos lo quieran negar. Mas o menos así dice el dicho: El que reparte y comparte se queda con la mayor parte.

Viendo lo que va a suceder con nuestros vecinos del norte y lo que nos va a suceder a nosotros a partir de octubre cuando la constitución sea reformada, es hora de ponerse a pensar del como protegerse. Ya sabes que no puedes acudir a los políticos que perdieron la brújula o se volvieron loquitos con el poder y el dinero. En realidad, estamos solos. Lo que no hagamos por nosotros mismos, nadie lo hará.

Las personas son muy fáciles de ser desplumadas. A cada rato nos molestan con otorgarnos un préstamo teniendo como aval nuestra pensión. Si uno se ajusta a sus entradas, no tiene la necesidad de pedir prestamos que te exigirán intereses que mermara tu presupuesto mensual.

El negocio de las tiendas es vender a crédito, al dinero le ganan dinero. Te puede salir más caro el interés si no sabes manejar tu crédito. Pero eso es cosa de todos los días. Lo que te están dando ahora es un dinero que seguramente en el futuros te cobrará intereses.