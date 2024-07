ENSAYO SOBRE LA CULTURA

PUEBLO Y MASA

El análisis actual que se hace sobre el resultado de las elecciones y las consultas populares que sobre todo se está haciendo me parecen que están muy alejados de la realidad. No es que el pueblo sabio y justo haya analizado las condiciones sociales y apoye el partido en el poder y todas las reformas propuestas porque ese sea el camino para una verdadera vida llena de equidad en el futuro. No creo que nadie tenga la información necesaria para llegar a tales conclusiones. Todo el mundo se anda por las ramas. La respuesta es mucho más sencilla: este sistema te da efectivo por el más mínimo pretexto, de forma ostentosa, visible. Te miente en cuanto te dicen que antes no te daban: ¿De dónde el seguro social, el Infonavit, el sindicato y muchas otras instituciones que ayudaban a la vida cotidiana? Pero si al viejito le dan un poco más de tres mil pesos al mes, antes nadie se fijaba en él. Mi pensión me permite seguir subsistiendo con el sueldo que ganaba. El otro sistema me dio la oportunidad de obtener esto.

Morena dice que te da, y lo va a seguir haciendo. No hay que criticar lo que hasta ahora ha sido viable. No hay que ver hacia países donde se aplicado lo mismo. El que nada sabe, nada teme. Si no tienes información y no te interesa obtenerla, no serás consciente de que han hecho un gran manejo de ti y de los que están a tu alrededor, para que des tu anuencia a lo que te dicen que se las de. El pueblo, que no sabe, decide lo que le aconsejan sus líderes dadivosos que ahora si se fijan en ellos, por la fuerza que representan para construir sus dictaduras. Algo similar sucedió en la Alemania nazi y en la Italia fascista; el pueblo se dejó engañar con tan funestos resultados para la humanidad. El totalitarismo de izquierda y de derecha son igual de malos.

Cuando menos lo pienses, ya no vas a poder oponerte. El dueño de tu conciencia y de las decisiones del país serán las autoridades. Hay muchas formas de controlar a la disidencia, el miedo y el terror es una de ellas: KGB, CIA, GESTAPO, grupos menores como pueden ser las juventudes nazis o los camisas negras.

Ahorita todo el mundo se encuentra efusivo con todos los cambios que se están proponiendo. El sistema de los tres poderes va a desaparecer como lo conocemos. El judicial, a través de las elecciones, pertenecerá al mismo partido que pertenece el legislativo. Se hará lo que las directrices manden, aunque eso signifique ir en contra de los intereses del pueblo. La democracia, como la entiende AMLO, es hacer su voluntad que le impone al pueblo, porque el último tiene que pensar lo que el amo dice que piense. Esto es tan viejo como la historia del mundo. Savonarola es un ejemplo. El príncipe, de Maquiavelo menciona alguno de estos principios.

Habría que hace la diferencia entre el concepto de pueblo y masa. El primero, tiene su explicación en la historia de donde han salido sus usos y costumbres y conformado la tradición. Lo que importa en ellos es esto último. En medio de su vida cotidiana se encuentra la religión, más que la política. Para destruirlo basta con quitarle a sus dioses. Eso es lo que pasó con los aztecas. Las creencias les dejaron de funcionar.

El hombre masa se conformó a partir del siglo XIX, fue un producto de la revolución industrial, huyo del campo a la ciudad, fue explotado, se educó a través de los medios masivos de comunicación de donde surgieron sus valores. Entraron las modas, el consumismo y todo lo demás. La educación la supeditaron a obtener como modo de vivir. Se creyeron que el dinero era lo único indispensable para la felicidad. Como sean creído tantas cosas que los ha hecho consumir productos de mala calidad, o venderse por lo que aparentar ser en lugar de lo que son. Es la base de los grupos delincuentes a cualquier nivel, los que ahora se tratan con besos y abrazos.

La masa es lo que busca el sistema, no el pueblo; aunque lo use como bandera. La masa que se cree los fake news o a quien no le gusta pensar ni leer ni criticar. Quien se deja llevar por los acontecimientos, niega su pasado, no le inquieta el futuro que tendría que construir y es conformista, aunque predique lo contrario. Se pone en manos del pastor; aquel que sabe que su ganado sólo tiene una razón de ser, llevarlo al matadero para que le produzca.

Ahorita no hay nada que hacer. Hasta resulta inútil hablar de estos temas. Cuando a la gente sienta que su bolillo es afectado, entonces se preguntará. El balón que presumía ya no le pertenecerá. Es del líder a lo mejor ya no le interesará invitarlo a jugar. Le hará creer que el balón se lo ha robado el enemigo.