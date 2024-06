ENSAYO SOBRE LA CULTURA

EL MUNDO FELIZ

No voy por morena; sin embargo, la democracia, entendida por el liberalismo, es aceptar la voluntad de las mayorías. No sé si la decisión sea acertada o no; la única manera que tengo de juzgar es por los datos de la historia que ya muchas veces he comentado aquí. Hay veces que el pueblo sabio se equivoca. Pasó con el nazismo. Em fin, no hay que ser tan derrotistas y seguir luchando por las propias convicciones, hablar, mientras te dejen hablar.

El mundo feliz es una novela de Huxley que plantea un mundo futuro donde la gente es controlada por el estado y por la droga, la que denominan bajo el nombre de soma. Es un mundo feliz porque todo está controlado; los epsilones son los últimos individuos en la escala social, los alfas, tienen la prerrogativa. Se trata de que todos se sientan muy contentitos y que no sufran; Aunque tengan que ir perdiendo la conciencia. Los salvajes son quienes huyen de la sociedad pretendiendo vivir libres. ¿Será este el principio de la construcción del mundo feliz?

Fahrenheit 451, de Bravury, es una novela futurista que también presenta a una sociedad feliz, por medio de la droga y de la televisión. El mayor peligro social es que la gente lea. Los bomberos en lugar de servir para apagar fuegos, incendiaban los libros que buscaban por todas partes. Los hombres que escapaban, se aprendían de memoria un libro para contárselos a los demás.

Rematamos con 1984 y rebelión en la granja, de Owen, en el mismo tono; de donde surge la figura del gran maestro o del gran ojo, tan explotada por la tele que encerraba a unos inútiles y los veíamos actuar de noche y de día, hasta que alguien ganaba. Había un departamento de prensa que cambiaba las noticias del pasado para ponerla a tono con la actualidad y demostrar que el gran maestro nunca se equivocaba (yo tengo otros datos).

Esto me vino a la cabeza el lunes después de las elecciones cuando me puse a escuchar un poco la mañanera (soy masoquista). Hubo dos referencias que hizo que casi me sacaron de onda. La primera fue a que iba a escribir un libro sobre la moralidad de los pueblos indígenas, que a muy pocos les preocupaba y de lo que no había mucha información porque los códices estaban muy dispersos. El confiaba más en la tradición oral de los pueblos originarios. Me vino a la memoria Sahagún, que desde la escuela de Tlatelolco hizo recolección de ese tipo de sabiduría en los consejos que les daba los padres a los hijos y en otro tipo de datos más. Libro muy estudiado, junto con otros; de pura crónica de la conquista son como diez o quince, y de los humanistas son menos, pero también abundan los datos. Aparte de los códices, que ciertamente son difíciles de conseguir, aunque en la revista de antropología mexicana, hay la reproducción de algunos. La otra fuente, serían los libros que según se dice fueron elaborados por los autóctonos, los cuales serían: el chilam balam, de diversas ciudades, el popol vu y el Rabinal achi, una obra de teatro. Estos los tres son post cortesianos; o sea que están influidos por los españoles a quienes se les llama dzules.

A que voy, el mundo feliz que construye, intenta encontrar sus fundamentos en estas fuentes; ya muy superadas. Nada se pierde en hacer la búsqueda.

El problema no es la filosofía moral de los indígenas; deben existir libros sobre el tema, sobre todo escritos por antropólogos serios. Hay que echarse un clavado en Educal, que es quien más distribuye sobre estos temas, y fondo de cultura. Por mencionar algunos: Religión e imperio de Conrad y Demarest, Toltecáyotl, aspectos de la cultura Náhuatl, de Miguel León Portilla. Quetzalcóatl y los mitos fundadores de Mesoamérica. De Florescano.

Aquí la discusión sería, qué teniendo tan profundos elementos culturales para aplicar en la vida cotidiana, su piedra angular era un Dios Solar que los hizo guerreros, donde los comerciantes tenían preferencias. Fueron conquistadores, donde los sacrificios humanos era lo habitual. Teotihuacanos, Toltecas, aztecas y mayas, mixteco zapotecas y tarascos.

Otra referencia es Dinamarca. Se supone que actualmente tiene los mejores niveles de vida, baja corrupción, altos impuestos y todo mundo tiene acceso a los servicios sociales. Pero, también tienen historia. Se les conoce como Vikingos, conquistaron Europa, principalmente Inglaterra, Ucrania, Rusia, Normandía. Tocaron las puertas de Francia. Algunos los consideran como los verdaderos descubridores de américa. Se me acabó el espacio del mundo feliz. Continuará.