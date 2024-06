ENSAYO SOBRE LA CULTURA

DESPUÉS DEL DÍA SIGUIENTE

Cuando escribo esto, no se sabe ningún resultado. Pero en el aire van a quedar múltiples preguntas. La primera sería ¿Qué van a hacer los políticos que no lograron colocarse? La segunda, para que no sean siempre los mismos quienes se proponen, ¿de qué forman van a ser promoción para obtener nuevos elementos con ideas frescas? A lo mejor el negocio es ser candidato, aunque no ganes. Algún porcentaje del presupuesto te quedará. Lo suficiente para la próxima; así que, a lo mejor no conviene aceptar a muchos. Ya con los que nos imponen de fuera sobra y basta; personas que se fueron a hacer su vida en México y como necesitaron una posibilidad para lanzarse, como nacieron aquí, realizaron un viaje de turistas sólo para que los nombraran candidatos y obtener una chamba. Y ni siquiera conocen los problemas regionales. Uno nos andaba queriendo quitar el chorro de la fuente de Torreón Jardín, que es de agua tratada y con bomba.

Los partidos menores, ecologista, PT, naranja, y otros fraudes deberían desaparecer e integrarse a Morena ya que sus lineamientos políticos son similares. Repiten lo de la cuatro T, no tiene sentido su existencia. El verde ni siquiera sirvió para evitar el gran daño ecológico en los cenotes de Yucatán. En realidad, es un partido particular que ha sobrevivido por vivir a la sombra de quien tiene el poder: el PRI y Morena.

El Naranja ya viró. Ha dejado agarrados de la brocha a quienes confiaban que fuera una nueva opción. Como el verde, son paleros de Morena, lo demostraron bien con su ridículo candidote sin personalidad alguna. Si Monterrey vota por la conyugue del gobernador para la presidencia municipal; entonces, no tienen conciencia de la puñalada trapera que les han asestado.

Y sigo pensando en el slogan tan manoseado de primero los pobres.

1.- ¿Quién se ha preocupado por los indígenas que piden limosna en la avenida Juárez, rumbo al estadio y la calle 22; del tragafuego del cilindrero? Me imagino que han de ganar más que un obrero con salario mínimo. Cosa rara, no hay hombres. Muchas son jovencitas con niños. ¿Quién se los hace?

2.- Los edificios majestuosos que se construyen en Monterrey, producen empleos, para gente de todas las clases sociales, comenzando por los albañiles; quienes podrán exigir un sueldo digno para mantener a su familia; además de seguridad social, Infonavit, sindicato, vacaciones y demás. Alguien construye los edificios, no sólo arquitectos e ingenieros. No.

¿Primero los pobres? Lo dudo.

3.- Si le suman los apoyos, en algunas familias, ni el padre o la madre tendrán necesidad de trabajar. A los hijos, por ser estudiantes, les van a dar becas. Súmale, cuantos hijos, cuantas becas. Un padre desempleado puede acudir a la capacitación. Los abuelos también representan entradas. Súmale.

La sociedad del menor esfuerzo.

En dado caso que Obrador se haya salido con la suya, no batallará para apropiarse de todo el dinero y de acabar de destruir a todas las instituciones. Dudo que sea dictadura de partido, más bien creo que será personal, como el peronismo en Argentina, estalinismo en Rusia, maoísmo en China, Castrismo en Cuba. Así lo cantan: Es un honor estar con Obrador; un incompetente que se ha dedicado a gobernar desde un programa de televisión donde la mayoría del tiempo se pelea con periodistas o contrata pañeros que lo vayan a adular. La diferencia entre unos y otros se nota en su nivel cultural. Algunos viejos hasta le imploran la re elección; la tercera transformación evita eso.

Ahora que lo pienso: para llegar a aquí, ¿Combatimos a la nobleza, a la iglesia, peleamos en muchas revoluciones? Condes y duque dejaron de vivir del pueblo y ahora lo hacen los diputados, senadores y demás burocracia que han sido incapaces de resolver los problemas sociales; muchos gobernadores han salido delincuentes sin vergüenza alguna, y debemos de soportar a la inseguridad que se trata con abrazos y a un ejercito que se ha convertido en administrador. (Siempre se ha invertido en los ejércitos para controlar al pueblo y hacer la guerra). Y la tierra no acaba de ser de quien la trabaja.

O sea que: "El futuro nos alcanza". Vamos a terminar comiendo, galletas verdes. No pregunte de que son. Algo que ya comían los aztecas: ser humano.