ENSAYO SOBRE LA CULTURA

EL SOCIALISMO

Lo que nos estamos jugando para el futuro es la libertad; la cual defino como la posibilidad para que el individuo pueda decidir y actuar sobre su vida y sea el único y último responsable de lo que le suceda.

No hay más que dos sopas: la primera es el liberalismo o neoliberalismo. Es un sistema brutal donde puede aplicarse el principio marxista de la dialéctica o la lucha de clases; donde las fuerzas se oponen, se imponen, declinan, tienen que pactar y legislan constantemente sobre sus relaciones sociales. Un sistema que nunca tiene fin, ni lo pretende. Es el sistema donde se pueden dar los sindicatos, o exigir por sistemas de seguridad social, o protestar porque la dignidad humana se respete, se lucha por los derechos humanos, etc. Es el capitalismo en donde se ha dado ese fenómeno.

La otra es el socialismo, que no ha funcionado en ninguna parte. Con la caída del muro de Berlín, pensé que se comprendería. Pero la gente no deja de ser imbécil. La idea del mundo feliz a la Huxley, es el nuevo opio de los pueblos que lleva directamente al matadero a las ovejas humanas para que las trasquilen. El comunismo es definitivamente imposible, por definición; y si ese fin último nunca se ha de dar, para que insistir en un camino que no te lleva para ninguna parte.

El comunismo dejó como herencia a Putin que se hizo en la KGB; la guerra ucraniana no es más que continuación de otra similar que se dio en 1929 donde Stalin se apropió del trigo para alimentar a los rusos con una economía que estaba fallando, como sus planes quinquenales. El ser humano se convirtió en carne de cañón donde no importó los millones de personas que murieron. El señor mataba a quien se le pusiera enfrente y le quisiera replicar su pensamiento. Por eso acabó con Trotsky y hacía sus purgas. De su bronca con Ucrania, léase: Hambruna Roja, de Anne Applebaum, la guerra de Stalin contra Ucrania. Ed. Debolsillo.

Mao no cantaba mal las rancheras. Les dio a los chinos el pequeño libro para que lo trajeran como estampita milagrosa. Su revolución cultural fue una manera de deshacerse de quienes no estaban de acuerdo con él.

En Cuba pasa algo similar. Una vez Castro en el poder, nadie puede pensar y quien lo critica, como Uber Matos, es asesinado. Miles han muerto en el mar tratando de escapar de su prisión. Fracasó en la zafra; desde entonces, siempre ha habido un chivo expiatorio a quien hacen culpable por sus errores.

Corea del norte es el corolario de la desfachatez. Una familia que ha usurpado el poder convirtiéndose en una vil monarquía y que ha sabido comprar al ejército. Le importa más tener armas nucleares que dar de comer a su pueblo. La vanidad ha levantado monumentos al asesinato y a la imbecilidad. Calígula y Nerón.

Marx siempre se expresó mal de Latinoamérica, como de Rusia. Nunca los consideró como países apropiados para que el socialismo se diera. Pero parece ser que entre más te escupen más los amas. Payasos que se visten como tales y que son capaces de perseguir a sus enemigos y matarlos. En Rusia lo acaban de hacer. La democracia ha dejado de existir, se burlan de ella. Daniel Ortega la mató en Nicaragua, Maduro y Amlo quieren hacer lo mismo, destruyendo todas las instituciones, apropiándose del dinero que las hacía funcionar, acabando con los tres poderes, poque hasta la dignidad del ejecutivo la rebajó a conductor muy malo de televisión y se pela a diario con la prensa nacional. Besos y abrazos a la delincuencia. Apuesta a las energías sucias, destrucción ecológica y corrupción que no quiere aceptar. Yo el supremo de Roa Bastos se queda chiquito.

Yo no tengo dudas de mi voto. El liberalismo es un sistema de hombres con todos los errores que ustedes quieran y se pulen en el camino: el socialismo no tiene vuelta de hoja, estarás supeditado a una voluntad que no es la tuya y a vivir dependiendo de una cartilla de racionamiento; las sorianas desaparecerán, junto con los centros de abastos.

Para el liberalismo se necesitan tanates. El socialismo es el niño que está traumado porque su mamá le quitó la teta y quisiera seguir viviendo en su vientre. El paraíso terrenal, opio de los pueblos.